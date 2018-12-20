Блохин опроверг информацию, что он подписывал письмо против ФФУ

19 декабря первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил о наличии письма на имя президента страны Петра Порошенко с подписью 26 ветеранов украинского футбола, которые якобы обратились к нему и попросили сообщить о непрофессионализме ФФУ.

В свою очередь, Олег Блохин, подпись которого также присутствует в письме, сказал, что ничего подобного он не подписывал.

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Я ничего не подписывал. Никаких писем: ни на президента, ни на ФФУ, никуда. Можете даже отдать это письмо на почерковедческую экспертизу,

– цитирует экс-тренера сборной Украины Golos.ua.

Стоит отметить, что один из менеджеров "Динамо", который не называет свое имя, также отрицает наличие своей подписи.



Подписи ветеранов украинского футбола на имя Петра Порошенко

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