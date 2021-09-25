Решение о выдвижении Терехова приняли единогласно. Участники организации почтили память покойного мэра Геннадия Кернеса минутой молчания.

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Выступление Терехова

Кандидат во время выступления поблагодарил врачей, педагогов, транспортников и тепловиков. Он уверяет, что принять управление из рук Кернеса – это одновременно и честь, и профессиональный вызов.

Скажу вам я не политик. Я харьковчанин. Я несу ответственность перед своей совестью и перед жителями города Харькова. Я не политик. Я хозяйственник и строитель... .Я будут сотрудничать со всеми, кто желает процветания нашему городу,

– сказал Терехов.

Теперь Терехов должен подать пакет документов в городскую территориальную избирательную комиссию. Регистрация продолжается до 30 сентября.

Кто претендует на кресло мэра

Сейчас есть 6 официально зарегистрированных кандидатов на должность Харьковского городского главы, сообщает "Суспільне".

Константин Немичев,

Михаил Добкин,

Валерий Говоров,

Владимир Плетнев,

Дмитрий Маринин,

Александр Кондрусик.

Глава городской избирательной комиссии Елена Матвиенко рассказала, что с понедельника претенденты могут получить удостоверение и постановление о регистрации. По словам Матвиенко, у некоторых кандидатов были некоторые технические ошибки. Однако в течение суток они их исправили.

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