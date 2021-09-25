Блок Кернеса выдвинул Терехова кандидатом в мэры Харькова: уже есть 6 претендентов

25 сентября 2021 , 16:20
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Источник:

24 канал

"Блок Кернеса – Успешный Харьков" 25 сентября выдвинул секретаря горсовета Игоря Терехова кандидатом в мэры Харькова. Кроме того, есть еще 6 кандидатов.

Решение о выдвижении Терехова приняли единогласно. Участники организации почтили память покойного мэра Геннадия Кернеса минутой молчания.

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Выступление Терехова

Кандидат во время выступления поблагодарил врачей, педагогов, транспортников и тепловиков. Он уверяет, что принять управление из рук Кернеса – это одновременно и честь, и профессиональный вызов.

Скажу вам я не политик. Я харьковчанин. Я несу ответственность перед своей совестью и перед жителями города Харькова. Я не политик. Я хозяйственник и строитель... .Я будут сотрудничать со всеми, кто желает процветания нашему городу,
– сказал Терехов.

Теперь Терехов должен подать пакет документов в городскую территориальную избирательную комиссию. Регистрация продолжается до 30 сентября.

Кто претендует на кресло мэра

Сейчас есть 6 официально зарегистрированных кандидатов на должность Харьковского городского главы, сообщает "Суспільне".

  • Константин Немичев,
  • Михаил Добкин,
  • Валерий Говоров,
  • Владимир Плетнев,
  • Дмитрий Маринин,
  • Александр Кондрусик. 

Глава городской избирательной комиссии Елена Матвиенко рассказала, что с понедельника претенденты могут получить удостоверение и постановление о регистрации. По словам Матвиенко, у некоторых кандидатов были некоторые технические ошибки. Однако в течение суток они их исправили.

Что известно о выборах в Харькове

  • После смерти Кернеса встал вопрос, кто станет мэром Харькова.
  • К слову, полномочия покойного мэра официально прекратили только 24 февраля 2021 года.
  • В Раде тогда сообщили, что выборы мэра Харькова можно назначить на март. Однако это не смогли сделать из-за нескольких бюрократических тонкостей.
  • Поэтому их решили провести 31 октября.
Автор: Ольга Музика