Блок Кернеса выдвинул Терехова кандидатом в мэры Харькова: уже есть 6 претендентов
Источник:24 канал
"Блок Кернеса – Успешный Харьков" 25 сентября выдвинул секретаря горсовета Игоря Терехова кандидатом в мэры Харькова. Кроме того, есть еще 6 кандидатов.
Решение о выдвижении Терехова приняли единогласно. Участники организации почтили память покойного мэра Геннадия Кернеса минутой молчания.
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Выступление Терехова
Кандидат во время выступления поблагодарил врачей, педагогов, транспортников и тепловиков. Он уверяет, что принять управление из рук Кернеса – это одновременно и честь, и профессиональный вызов.
Скажу вам я не политик. Я харьковчанин. Я несу ответственность перед своей совестью и перед жителями города Харькова. Я не политик. Я хозяйственник и строитель... .Я будут сотрудничать со всеми, кто желает процветания нашему городу,
– сказал Терехов.
Теперь Терехов должен подать пакет документов в городскую территориальную избирательную комиссию. Регистрация продолжается до 30 сентября.
Кто претендует на кресло мэра
Сейчас есть 6 официально зарегистрированных кандидатов на должность Харьковского городского главы, сообщает "Суспільне".
- Константин Немичев,
- Михаил Добкин,
- Валерий Говоров,
- Владимир Плетнев,
- Дмитрий Маринин,
- Александр Кондрусик.
Глава городской избирательной комиссии Елена Матвиенко рассказала, что с понедельника претенденты могут получить удостоверение и постановление о регистрации. По словам Матвиенко, у некоторых кандидатов были некоторые технические ошибки. Однако в течение суток они их исправили.
Что известно о выборах в Харькове
- После смерти Кернеса встал вопрос, кто станет мэром Харькова.
- К слову, полномочия покойного мэра официально прекратили только 24 февраля 2021 года.
- В Раде тогда сообщили, что выборы мэра Харькова можно назначить на март. Однако это не смогли сделать из-за нескольких бюрократических тонкостей.
- Поэтому их решили провести 31 октября.