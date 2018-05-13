"Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" – одна партия – партия корыта, – Лещенко

Коррумпированная верхушка украинского государства, которая формально представлена двумя политическими силами – "Блок Порошенко" и "Народный фронт", а на самом деле являются одной партией – партией корыта. А значит – эти люди должны не только лишиться должности, но и предстать перед правосудием.

Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал нардеп Сергей Лещенко.

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Действующий министр Павел Петренко очень хотел, чтобы эта дойная корова не выскользнула из рук "Народного фронта" – и чтобы на это место, которое оперирует сотнями миллионов гривен, не пришел независимый человек. И им был разыгран целый спектакль для того, чтобы исполнительную службу Украины возглавил нужній человек. Его фамилия – Алексей Воробьев,

– сказал Лещенко.

Нардеп добавил, что с 2015 года, когда Петренко был министром юстиции, Воробьев возглавлял исполнительную службу в Киеве, о чем до сих пор слагают легенды о суммах, которые сдавались в общак. А с декабря прошлого года, минуя конкурсный отбор, Воробьев совершил стремительный карьерный взлет на должность главного государственного исполнителя страны.

"Сначала, в октябре 2017 года, он претендует на должность среднего звена в Министерстве юстиции – всего лишь заместителя директора Департамента внутреннего аудита. Но сразу после прохождения этого конкурса переводится на должность заместителя директора Департамента исполнительной службы, то есть там, где вращаются огромные деньги – при том, что конкурс на это козырное место не объявлялся", – подчеркнул Лещенко.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 13 мая 2018.