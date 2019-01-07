Блок-шот Кравцова попал в топ-7 моментов чемпионата Испании: видео
Капитан сборной Украины и "Фуэнлабрады" Вячеслав Кравцов отметился эффектным блок-шотом в матче 15-го тура регулярного чемпионата Испании против Гран Канарии.
Благодаря этому украинский центровой попал в хит-парад топ-моментов по итогам тура, в котором занял 5 место.
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Однако команда украинца все равно проиграла со счетом 91:75.
Добавим, что "Фуэнлабрада" Кравцова занимает предпоследнее место в чемпионате Испании.
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Источник: 24 Канал
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