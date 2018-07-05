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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Блокирование сайтов без решения суда: законопроект не включили в повестку дня Рады

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Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект о блокировании сайтов без решения суда
Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект о блокировании сайтов без решения суда / Фото из открытых источников

В четверг, 5 июля, народные депутаты Украины отказались рассматривать в первом чтении законопроект (№6688) о блокировании сайтов. Так, предложение о включении в повестку дня и рассмотрении этого документа поддержали 158 народных избранников при 226 минимально необходимых для принятия решения.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Отметим, что законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения информационной безопасности Украины предлагает предоставить СБУ право обеспечивать по решению суда или в иных установленных законом случаях блокирование доступа к определенному информационному ресурсу с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций.

Напомним, 4 июля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал народным депутатам принять в первом чтении законопроект, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы. Также законопроект предложено принять за основу с рядом оговорок, которые обнародовал его автор и член комитета по нацбезопасности Иван Винник.

Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Техно Интернет Законодательство Законопроект СБУ
Источник: 24 Канал
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