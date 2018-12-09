Блокпосты, тренировки резервистов, запросы артистов в СБУ: вторая неделя военного положения

Десять областей Украины уже почти две недели – в режиме военного положения. За это время на въездах в некоторые города появились блок-посты, на собрание созвали резервистов, которым обещают заплатить столько, сколько бы они за это время заработали у себя на работе. Безработные же получат от государства 1762 гривны – прожиточный минимум.

Также, когда ввели военное положение, в Украину приезжает вдвое меньше россиян. Потому что теперь на границе мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 надо подтверждать цель визита.

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На блокпостах, которые установили на въезде в Одессу, подозрительные машины останавливают и проверяют. На железнодорожном вокзале тоже увеличилось правоохранители – здесь дежурят кинологи со служебными собаками.

Дополнительно работают службы правопорядка, работают в ночное время подразделения общественности с привлечением служебных собак, также будут дополнительно работать в вечернее время подразделения национальной гвардии. Дополнительно к той численности, которая уже работала ранее,

- пояснил заместитель начальника Нацполиции в Одесской области Сергей Махотин.

Такие же блокпосты есть и в Винницкой области, хоть область и далеко от линии фронта. Она граничит с Приднестровьем, поэтому входит в 10 областей, где ввели военное положение.



Учения резервистов

Усиленно готовят и войска. На сборы собирают резервистов, но зовут только тех, кому до 40 и кто имеет боевой опыт. Однако в военкоматы пришли и те, кому повестка не поступала.

А вдруг война? Лучше лишний раз на учения поехать. Тем более, что две или три недели – это недолго,

– сказал резервист Дмитрий Шабелько.

Поэтому в некоторых городах на сборы приехали вдвое больше резервистов, чем планировалось, но приняли всех. Тренируются они на полигонах в Запорожской и Херсонской областях.

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Российским мужчинам от 16 до 60 в Украину попасть стало сложнее: на границе надо подтвердить цель визита. За неделю этого не смогли сделать 900 человек. А некоторые просто решили не рисковать и отложить путешествие. Ежесуточно теперь в нашу страну въезжает не 2-3 тысячи россиян, а вдвое меньше. Перестраховываются и артисты. Одним из первых тур перенесла группа "Аквариум".

Артисты, которых мы собирались анонсировать, уже подали запросы в СБУ и получили положительные ответы. И уже понятно, что из-за военного положения будем так делать и впредь. Также будем учитывать, стоит ли их везти вообще,

– заявил организатор концертов Максим Марко.

Зрителям стоимость билета организаторы обещают вернуть. Однако большинство украинцев за две недели военного положения неудобств не почувствовали. Продлится особый режим до 26 декабря.

Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовала этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна и 24 моряка. После этого Украина привела Вооруженные Силы в полную боевую готовность.