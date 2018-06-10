Блондинка Ирина Шейк повторила образ мамы: фото
Российская супермодель Ирина Шейк снялась в фотосессии в необычном образе. Поклонники увидели вместо знаменитой брюнетки – блондинку.
Ирина Шейк опубликовала фотографии на своей странице в Instagram.
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Накануне супермодель показала поклонникам в социальных сетях черно-белое фото своей мамы Ольги Шайхлистановой. Интернет-пользователи сразу заметили их сходство.
Мама Ирины Шейк Ольга Шайхлистанова
Через два дня Ирина Шейк опубликовала также нецветную фотографию в образе блондинки.
Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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