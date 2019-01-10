Блондинки, брюнетки или рыжие: какие женщины больше нравятся мужчинам

Психологи из Аугсбургского университета в американском штате Миннесота решили провести эксперимент и выяснить, какие женщины кажутся им более привлекательными, с какими женщинами им нравится встречаться, а с какими они поженятся.

Результаты работы опубликовали в журнале социальной психологии The Journal of Social Psychology, пишет Maxim.

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Психологи показывали 110 мужчинам фотографии, на которых изображены женщины с разным цветом и длиной волос. Каждую фотографию мужчины оценивали.



Какие женщины больше нравятся мужчинам

Респонденты должны были написать приблизительный возраст женщины, оценить насколько она привлекательна и возможность построения долгосрочных отношений, создания семьи и воспитания детей.

Результаты опроса свидетельствуют, что мужчины воспринимают светловолосых женщин как более привлекательных, здоровых и молодых. Но несмотря на то, что, по мнению мужчин, блондинки более привлекательны, они кажутся им менее серьезными, чем брюнетки или рыжие.

Мужчины отнесли блондинок к категории тех, с которыми им хотелось бы встречаться, а вот на брюнетках они хотели бы пожениться.



Мужчины отнесли брюнеток к категории тех женщин, с которыми они хотели бы пожениться

Ученые уверяют, что волосы всегда были своеобразным маркером для здоровья. Из-за того, что с годами они темнеют, мужчины воспринимают женщин со светлыми волосами как более здоровых и у них есть больше шансов родить здоровое потомство.

Исследование также показало, что мужчинам больше нравятся женщины со средней длиной волос.

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