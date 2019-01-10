19:51
10 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шокирующие секреты Путина. День победы весь год
      Вєсті Кремля
      21:21, 9 января
      Вести.UA: Призывы Зеленского. Убеждения Авакова
      Вєсті.UA
      21:04, 9 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Блондинки, брюнетки или рыжие: какие женщины больше нравятся мужчинам

      48 Читати новину українською
      Какие женщины больше нравятся мужчинам
      Какие женщины больше нравятся мужчинам / moov.mg

      Психологи из Аугсбургского университета в американском штате Миннесота решили провести эксперимент и выяснить, какие женщины кажутся им более привлекательными, с какими женщинами им нравится встречаться, а с какими они поженятся.

      Результаты работы опубликовали в журнале социальной психологии The Journal of Social Psychology, пишет Maxim.

      Читайте также: Десять признаков того, что у вас низкая самооценка

      Психологи показывали 110 мужчинам фотографии, на которых изображены женщины с разным цветом и длиной волос. Каждую фотографию мужчины оценивали.

      Які жінки більше подобаються чоловікам
      Какие женщины больше нравятся мужчинам

      Респонденты должны были написать приблизительный возраст женщины, оценить насколько она привлекательна и возможность построения долгосрочных отношений, создания семьи и воспитания детей.

      Результаты опроса свидетельствуют, что мужчины воспринимают светловолосых женщин как более привлекательных, здоровых и молодых. Но несмотря на то, что, по мнению мужчин, блондинки более привлекательны, они кажутся им менее серьезными, чем брюнетки или рыжие.

      Мужчины отнесли блондинок к категории тех, с которыми им хотелось бы встречаться, а вот на брюнетках они хотели бы пожениться.

      Чоловіки віднесли брюнеток до категорії тих жінок, з якими вони хотіли б одружитися
      Мужчины отнесли брюнеток к категории тех женщин, с которыми они хотели бы пожениться

      Ученые уверяют, что волосы всегда были своеобразным маркером для здоровья. Из-за того, что с годами они темнеют, мужчины воспринимают женщин со светлыми волосами как более здоровых и у них есть больше шансов родить здоровое потомство.

      Исследование также показало, что мужчинам больше нравятся женщины со средней длиной волос.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология исследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 19:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 79
      Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      сегодня , 19:00 Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      Артем Овдієнко 202
      Как спасти жизнь человека до приезда скорой
      сегодня , 18:01 Как спасти жизнь человека до приезда скорой
      Ірина Поліщук 192
      В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      сегодня , 17:30 В чем сейчас срочно нуждается Украина: важные детали
      Павло Казарін 180
      6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке
      сегодня , 17:02 6 текстов щедривок для детей и взрослых на украинском языке
      43297
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      Прогноз погоды на 10 января: в Украине будет холодно, но без осадков
       10 января 2018 , 09:07
      Уставшие работники Ford попросили заменить их роботами и руководство согласилось
       31 августа 2018 , 15:20
      УПЛ проконсультируется с органами относительно матчей в зоне военного положения
       27 ноября 2018 , 10:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук