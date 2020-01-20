Bloomberg опубликовал рейтинг инновационных экономик мира: какое место заняла Украина

Издание Bloomberg опубликовало рейтинг инновационных экономик мира. Украина заняла 56 место из 60 возможных.

Для анализа издание Bloomberg выбрало страны Европы, Северной Америки и Азии.

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Как составляют рейтинг

Рейтинг инновационных экономик рассчитывается на основании информации об интенсивности исследований и разработок, производства инновационных услуг и товаров, производительности труда, активности патентной деятельности и других показателей.

Индекс учитывает также качество образования и концентрацию высокотехнологичных компаний в той или иной стране.

Каковы результаты

Впервые за 6 лет Германия подвинула Южную Корею и заняла первое место в рейтинге, набрав 88,21 балла. Вторую и третью позиции заняли Южная Корея и Сингапур.

В 5 самых прогрессивных экономик также вошли Швейцария и Швеция.

Россия заняла 26 место, а Польша – 26.

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10 самых прогрессивных экономик мира:

Германия; Южная Корея; Сингапур; Швейцария; Швеция; Израиль; Финляндия; Дания; США; Франция.

Украина в рейтинге 56. После нее – Вьетнам, Египет, Казахстан и Макао.

Справка. В прошлом году Украина в рейтинге Bloomberg заняла 53 место.

Заметим, что издание The Economist опубликовало рейтинг самых недооцененных валют в мире. Украина оказалась на 50 месте из 56 возможных. Британские экономисты считают, что курс украинской гривны должен быть на уровне 10,05 за доллар. Больше – здесь.



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