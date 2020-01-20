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      Bloomberg опубликовал рейтинг инновационных экономик мира: какое место заняла Украина

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      Рейтинг инновационных экономик мира / 5.ua

      Издание Bloomberg опубликовало рейтинг инновационных экономик мира. Украина заняла 56 место из 60 возможных.

      Для анализа издание Bloomberg выбрало страны Европы, Северной Америки и Азии.

      Интересно: Рейтинг роста минимальных зарплат в мире: какое место заняла Украина

      Как составляют рейтинг

      Рейтинг инновационных экономик рассчитывается на основании информации об интенсивности исследований и разработок, производства инновационных услуг и товаров, производительности труда, активности патентной деятельности и других показателей.

      Индекс учитывает также качество образования и концентрацию высокотехнологичных компаний в той или иной стране.

      Каковы результаты

      Впервые за 6 лет Германия подвинула Южную Корею и заняла первое место в рейтинге, набрав 88,21 балла. Вторую и третью позиции заняли Южная Корея и Сингапур.

      В 5 самых прогрессивных экономик также вошли Швейцария и Швеция.

      Россия заняла 26 место, а Польша – 26.

      Кстати: Какие продукты стали дороже, а какие дешевле: инфографика

      10 самых прогрессивных экономик мира:

      1. Германия;
      2. Южная Корея;
      3. Сингапур;
      4. Швейцария;
      5. Швеция;
      6. Израиль;
      7. Финляндия;
      8. Дания;
      9. США;
      10. Франция.

      Украина в рейтинге 56. После нее – Вьетнам, Египет, Казахстан и Макао.

      Справка. В прошлом году Украина в рейтинге Bloomberg заняла 53 место.

      Заметим, что издание The Economist опубликовало рейтинг самых недооцененных валют в мире. Украина оказалась на 50 месте из 56 возможных. Британские экономисты считают, что курс украинской гривны должен быть на уровне 10,05 за доллар. Больше – здесь.

       

      курс гривні до долара роки курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Швейцария Швеция Сингапур Южная Корея исследования
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