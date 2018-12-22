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      Bloomberg подсчитал, на сколько в 2018-м похудели кошельки известных богачей: космические цифры

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      Марк Цукерберг и Джозеф Безос
      Марк Цукерберг и Джозеф Безос / Коллаж 24 каналу

      В 2018 году 500 самых богатых людей мира потеряли 511 млрд долларов. Среди них оказались и такие толстосумы, как Марк Цукерберг, Джефф Безос, Амансио Ортега.

      Совокупный чистый капитал богачей сократился до 4,7 триллиона долларов, говорится в исследовании Bloomberg Billionaires Index.

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      Так, основатель Amazon Джефф Безос, который может похвастаться самыми большими доходами этого года, одновременно потерял 53 миллиардов долларов. И он от этого не обеднел: в итоге его капитал в 2018-м составил 115 миллиардов долларов.

      А вот у основателя Facebook Марка Цукерберга не все так хорошо. Его компания в этом году пережила не один кризис, поэтому и убытки соответствующие – 23 миллиарда долларов. Общий капитал Цукерберга оценили в 49,7 миллиарда долларов.

      В общем, 173 американские миллиардеры в 2018-м "избавились" около 5,9% от общего капитала. Их общее состояние Bloomberg оценил в 1,9 трилийона долларов. Кроме того, 128 азиатских предпринимателей распрощались со 144 миллиардами долларов.

      Также 2018-й был неблагоприятным для ряда европейских миллиардеров – от основателя Zara Амансио Ортеги до экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

      Теги: Статистика Деньги Марк Цукерберг
      Источник: 24 Канал
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