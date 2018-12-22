Bloomberg подсчитал, на сколько в 2018-м похудели кошельки известных богачей: космические цифры

В 2018 году 500 самых богатых людей мира потеряли 511 млрд долларов. Среди них оказались и такие толстосумы, как Марк Цукерберг, Джефф Безос, Амансио Ортега.

Совокупный чистый капитал богачей сократился до 4,7 триллиона долларов, говорится в исследовании Bloomberg Billionaires Index.

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Так, основатель Amazon Джефф Безос, который может похвастаться самыми большими доходами этого года, одновременно потерял 53 миллиардов долларов. И он от этого не обеднел: в итоге его капитал в 2018-м составил 115 миллиардов долларов.

А вот у основателя Facebook Марка Цукерберга не все так хорошо. Его компания в этом году пережила не один кризис, поэтому и убытки соответствующие – 23 миллиарда долларов. Общий капитал Цукерберга оценили в 49,7 миллиарда долларов.

В общем, 173 американские миллиардеры в 2018-м "избавились" около 5,9% от общего капитала. Их общее состояние Bloomberg оценил в 1,9 трилийона долларов. Кроме того, 128 азиатских предпринимателей распрощались со 144 миллиардами долларов.

Также 2018-й был неблагоприятным для ряда европейских миллиардеров – от основателя Zara Амансио Ортеги до экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.