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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира

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Семья Уолтон
Семья Уолтон / bloomberg.com

Самой богатой семьей в мире признали семью Уолтон, владеющей сетью супермаркетов Walmart. Их состояние оценивается в 151,5 миллиардов.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

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На втором месте семья Кохов (94,8 миллиардов). Их фирма занимается добычей нефти. На третьем месте оказалась семья Марс, которая владеет 89,7 млрд. Компания известна батончиками Milky Way, Mars и M & Microsoft.

Среди известных представителей рейтинга также французский дом моды Hermes (5 место), Chanel (6), автопроизводитель BMW (8), Samsung (16), Reuters (18) и Ferrero (25).

Рейтинг не учитывал тех, кто стал миллиардером в первом поколении, и тех, кто контролирует все финансы единолично. Не учитывались также семьи, доходы которых связаны с государством.

К слову, рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Forbes возглавил в лидер Китая Си Цзиньпин, подвинув на вторую строчку предыдущего лидера рейтинга Владимира Путина.

Теги: LifeStyle Деньги СМИ рейтинги
Источник: 24 Канал
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