Blue Origin назвала год, когда начнется колонизация Луны

Американская компания Blue Origin заявила, что уже в 2023 году человек начнет колонизацию Луны. К этому времени корабль Blue Origin должен сесть на поверхность спутника.

Об этом заявил директор по развитию компании, пишет popmech.ru.

Он также добавил, что это станет "возвращением человека на Луну".

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Ранее Blue Origin уже говорила о планах по колонизации Луны, а также по организации на Луне системы доставки. Но конкретных дат не называли.

Впервые глава компании Джефф Безос заявил о планах по созданию лунной колонии в марте 2017 года.

"Пора Америке вернуться на Месяц – и на этот раз остаться там надолго. Постоянная населенная база на Луне – это трудная, но достойная задача. Я чувствую, что много людей увлечены этим планом", – сказал тогда Безос.

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