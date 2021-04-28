Нардепи не можуть втриматися від переписок у Верховній Раді і частенько потрапляють у курйозні ситуації. Цього разу в епіцентрі подій опинилася народна обраниця від "Слуги народу" Галина Третьякова.

Своє інтерв'ю для видання "РБК-Україна" Третьякова обговорювала у приватному листуванні з чоловіком, підписаним як "Сереженька".

Зауважте Пішли зі мною в туалет, закінчу, що я не почав, – кандидат наук Кива журналісту

Спершу співрозмовник заявив, що "Галюшка, мі мі мі". А згодом почав коментувати інтерв'ю. Цей момент вдалося сфотографувати.

Ох тебе репостять пекельно. Бля*ський РБК не зміг втриматися, не втуливши заголовок від себе,

– написав "Сереженька".

Чим запам'яталася Третьякова