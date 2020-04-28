16:59
28 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17

      BMW сбило насмерть бабушку и протаранило другую машину в Киеве: фото, видео

      - Читати новину українською
      Смертельное ДТП в Киеве
      Смертельное ДТП в Киеве / Киев оперативный

      Рядом со станцией метро Позняки в Киеве произошло смертельное ДТП. Водитель BMW выехал на тротуар и сбил женщину пожилого возраста.

      По информации свидетелей, водитель BMW сначала сбил бабушку, а затем врезался в Chevrolet, которое осуществляло поворот. От мощного удара автомобиль отбросило на тротуар. Об этом пишет "Киев оперативный" на фейсбук-странице.

      К слову Серьезная авария в Киеве на Набережном шоссе: столкнулись ВАЗ и Range Rover – видео

      В результате ДТП, женщина скончалась на месте, а водитель Chevrolet получил травмы. Сейчас о причинах аварии не известно.

      Смотрите видео с места ДТП:​

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      сегодня , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Выход из карантина в Украине: успехи и недостатки противодействия коронавирусу
      сегодня , 16:40 Выход из карантина в Украине: успехи и недостатки противодействия коронавирусу
      Інна Жолобович