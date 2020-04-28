BMW сбило насмерть бабушку и протаранило другую машину в Киеве: фото, видео

Рядом со станцией метро Позняки в Киеве произошло смертельное ДТП. Водитель BMW выехал на тротуар и сбил женщину пожилого возраста.

По информации свидетелей, водитель BMW сначала сбил бабушку, а затем врезался в Chevrolet, которое осуществляло поворот. От мощного удара автомобиль отбросило на тротуар. Об этом пишет "Киев оперативный" на фейсбук-странице.

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В результате ДТП, женщина скончалась на месте, а водитель Chevrolet получил травмы. Сейчас о причинах аварии не известно.

Смотрите видео с места ДТП:​