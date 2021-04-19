В Харкові вночі 19 квітня перехожі побачили бобра в спальному районі Харкова. Тварина була дезорієнтована міськими звуками, бігала з боку в бік по великій калюжі на проїжджій частині по вулиці Академіка Павлова.

Бобра побачили біля клубу "Радмір". Відео опублікували у місцевих телеграм-каналах по 2 годині ночі. До теми Бобер подолав 2 кілометри і оселився на фасаді пожежної частини Що відомо про порятунок Перехожі, які побачили залякану та загублену тваринку, викликали службу порятунку.

Ті зловили бобра, вивезли з території клубу.

Його випустили на волю в сторону Цирку (біля нього протікає річка Харків). Бобер бігає на Салтівці: відео