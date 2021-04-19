Бобер на Салтівці: як рятували заблукалу тваринку в харківських преріях
В Харкові вночі 19 квітня перехожі побачили бобра в спальному районі Харкова. Тварина була дезорієнтована міськими звуками, бігала з боку в бік по великій калюжі на проїжджій частині по вулиці Академіка Павлова.
Источник:телеграм "ХС | Харьков"
Бобра побачили біля клубу "Радмір". Відео опублікували у місцевих телеграм-каналах по 2 годині ночі.
До теми Бобер подолав 2 кілометри і оселився на фасаді пожежної частини
Що відомо про порятунок
- Перехожі, які побачили залякану та загублену тваринку, викликали службу порятунку.
- Ті зловили бобра, вивезли з території клубу.
- Його випустили на волю в сторону Цирку (біля нього протікає річка Харків).
Бобер бігає на Салтівці: відео
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