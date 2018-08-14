"Бобот и Энергия вселенной": финальный трейлер украинского фантастического фильма

За несколько недель до релиза украинского фантастического фильма "Бобот и Энергия Вселенной" съемочная команда выпустила финальный трейлер. Фильм создала украинская студия mental dRrive при поддержке Госкино. В прокат фильм выходит 30 августа.

Над созданием VFX для фильма работала группа из 100 человек и все они из Украины. Команда фильма решила создать прецедент, когда такого уровня кино создано исключительно украинцами. Многие люди работали над фильмом по идейным соображениям, отметили руководители проекта.

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"Бобот и Энергия вселенной": смотрите финальный трейлер фильма

Когда мы думали об идее фильма, для нас важным было показать, что каждый из нас несет ответственность за судьбу мира, который нас окружает. Показать наше классическое нежелание участвовать в важных событиях, а это именно то, что может уничтожить не только одного человека, но и мир в частности. Фильм о том, что каждый человек должен защищать землю на том месте, где она находится, независимо кто ты – супергерой или парень из скаутского лагеря,

– рассказал режиссер Максим Ксьонда.

Генеральный продюсер фильма Алексей Москаленко отметил, что этот фильм станет испытанием для всей VFX индустрии, ведь кино полностью сделали наши специалисты. Он поблагодарил партнеров Госкино, диджитал-оператора lifecell и НЭК "Укрэнерго", без поддержки которых этот фильм не состоялся бы. Кроме того, шведский сейлз-агент – компания LevelK, анонсировала в онлайн-издании ScreenDaily о получении лицензии на мировой кинопрокат фильма. Для команды "Бобота" это большой успех. "Мне бы очень хотелось, чтобы для украинского зрителя этот фильм стал примером того, что все в жизни возможно сделать, если очень хочешь", – признался Алексей Москаленко.

На прошлой неделе команда фильма запустила социальную инициативу по сбору мусора #БоботПротиСміття, которую поддержали "Киевгорвторресурсы", "Украина без мусора" и сеть супермаркетов "Сильпо".