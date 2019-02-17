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      Боец из Закарпатья попал в плен боевиков на Донбассе: что о нем известно

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      Боец 128 бригады ВСУ Игорь Мирончук попал в плен боевиков
      Боец 128 бригады ВСУ Игорь Мирончук попал в плен боевиков / Фото из социальных сетей

      Военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ 9 февраля попал в плен к пророссийским боевикам на Донбассе. Бойца зовут Игорь Мирончук.

      Военный исчез после обстрела боевиками взводного опорного пункта бойцов Операции Объединенных сил. Из-за вероятной полученной контузии Мирончук мог потерять ориентировку на местности и отправиться в направлении вражеских позиций.

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      Собратья бойца узнали на фото и видео, которые распространили СМИ пророссийских боевиков.

      "На видео, записанном и смонтированном с целью пропаганды, подавленное состояние Игоря, фразы, не свойственные ему при любых обычных обстоятельствах, друзья и собратья Игоря объясняют моральным давлением, которому он подвергается в плену", – сообщили на Facebook-странице 128 й бригады.

      Смотрите видео допроса игры Мирончука, который устроили боевики:

      На кадрах боец говорит написанные русскими пропагандистами фразы. Он повторяет те же фейки, которые ранее вынуждены были озвучивать другие украинские военнопленные.

      На некоторых фрагментах смонтированной записи четко видно, как его глаза бегают по строчкам написанного текста. Мы ни в коем случае не осуждаем Игоря за сказанное на камеру,
      – отметили в бригаде.

      В семье военного рассказывают, что Мирончук позвонил маме около 15:00 и сказал: "Я в беде", сообщила "Медийная инициатива за права человека".

      "Мама и не могла представить, – в какой. К тому же, такие панические слова для него были не свойственны, так как у Игоря голос всегда бодрый. Позже из интернета узнали, что попал в плен", – рассказала жена бойца Ольга.

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      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украинцы в плену РФ Заложники Новости Закарпатья Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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