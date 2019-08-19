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      Боец, который был прикован к постели, пробежал марафон в 100 километров: фото, видео

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      Михаилу Майстренко с Луганщины был всего 21 год, когда ушел добровольцем на войну. Там получил тяжелое ранение и был прикован к постели. Но все испытания сумел преодолеть, а недавно пробежал дистанцию в 100 километров.

      Испытывает свои силы Михаил уже не впервые. Еще пять лет назад каждое утро вместо парковых пейзажей Михаил видел окопы. В свой 21 год он ушел добровольцем на войну. Был частью батальона "Днепр-1".

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      Когда ехал на помощь собратьям защищать Донецкий аэропорт, внезапно из засады по дороге оккупанты обстреляли микроавтобус. Михаил получил два тяжелых ранения.


      Михаил Майстренко на войне

      Он был прикован к постели, но несмотря на это смог начать все заново. Сложная травма и новая кость отнюдь не мешают Михаилу жить на полную. И каждый раз перед собой ставить новые вызовы и цели, чтобы достичь их.

      "Это не точка, не крест – это ранение. Можно несмотря на это ранение полноценно жить. Не является препятствием это ранение. Скажем так. Это дополнительная мотивация лично для меня", – пояснил Майстренко.

      Михайло Майстренко
      Михаил Майстренко пробежал марафон в 100 километров

      О своих испытаниях во время войны вспоминает с улыбкой. Но шрамы на плече и ключице, которые так и не срослись, дают о себе знать. Смеется Михаил и над длиной своих ног.

      Просто ноги разные. Три сантиметра разницы в ногах. После ранения, когда я поехал на реабилитацию в Литву, там измерили ноги и сказали, ну ничего себе, у тебя три сантиметра разницы, конечно, ты будешь ковылять,
      – вспомнил военный.

      Еще одно напоминание о войне – это фото Михаила на сайте "Трибунал".

      "Было бы странно, если бы я там не висел как человек из Луганска, активно выражавший свою проукраинскую позицию. Я ни от кого не скрывался, всем говорил прямо в глаза", – отметил боец.

      трибунал
      Фото Михаила на сайте "Трибунал"

      У Михаила есть мечта – стать участником "Спартатлона" – ежегодного забега в Греции и преодолеть дистанцию между Афинами и Спартой. А это уж 246 километров.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Вооруженные силы Украины Новости России Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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