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      Боец ММА получил жуткий перелом ноги во время боя: видео 18+

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      Боец ММА получил жуткий перелом ноги во время боя
      Боец ММА получил жуткий перелом ноги во время боя / doblellave.com

      Американский боец ММА Джонатан Кинг получил тяжелую травму ноги во время поединка на турнире American Kombat Alliance: Rite of Passage 6, который проходил в Луизиане (США).

      После выполнения удара Кинг поломал ногу и был не в состоянии продолжить бой.

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      Встречу остановили, и Кингу оказали помощь. У бойца перелом голени и малой берцовой кости. Позже спортсмен был доставлен в больницу, где ему провели операцию.

       

       

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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