Боец ММА получил жуткий перелом ноги во время боя: видео 18+

Американский боец ММА Джонатан Кинг получил тяжелую травму ноги во время поединка на турнире American Kombat Alliance: Rite of Passage 6, который проходил в Луизиане (США).

После выполнения удара Кинг поломал ногу и был не в состоянии продолжить бой.

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Встречу остановили, и Кингу оказали помощь. У бойца перелом голени и малой берцовой кости. Позже спортсмен был доставлен в больницу, где ему провели операцию.

***WARNING VERY GRAPHIC FOOTAGE***

Jonathan King may have suffered the worst leg injury we've ever seen in combat sports..

Wishing this man all the best in his recovery.. pic.twitter.com/A9uPSyMsG9 — The MMA Bible (@TheMMABible) 6 января 2019 г.

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