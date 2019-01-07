Боец ММА получил жуткий перелом ноги во время боя: видео 18+
Американский боец ММА Джонатан Кинг получил тяжелую травму ноги во время поединка на турнире American Kombat Alliance: Rite of Passage 6, который проходил в Луизиане (США).
После выполнения удара Кинг поломал ногу и был не в состоянии продолжить бой.
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Встречу остановили, и Кингу оказали помощь. У бойца перелом голени и малой берцовой кости. Позже спортсмен был доставлен в больницу, где ему провели операцию.
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Источник: 24 Канал
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