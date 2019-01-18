Боец принес на дуэль взглядов змею и швырнул ее в зал: видео
Американец Генри Сехудо, который проведет поединок за звание чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе, повеселил публику перед боем.
Перед поединком прошла традиционная дуэль взглядов, на которой олимпийский чемпион Пекина-2008 по вольной борьбе Сехудо устроил эффектное шоу.
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31-летний американец вышел на сцену с мешком, из которого вынул огромную змею, дважды ударил об пол и швырнул в зал.
Через мгновение выяснилось, что змея игрушечная.
Отметим, что бой состоится 19 января. Сехудо встретится с соотечественником, двукратным и действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу.
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Источник: 24 Канал
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