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      Boeing с 88 пассажирами и оторванным шасси приземлился в России: видео пассажиров из салона само

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      Самолет Utair аварийно сел в России / ТАСС

      В воскресенье, 9 февраля, в аэропорту российского Усинска пассажирский самолет Boeing авиакомпании Utair совершил жесткую посадку. При посадке у самолета оторвалось шасси. Обошлось без жертв.

      При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетную полосу. В аэропорту отметили, что Boeing-737 летел из Москвы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

      К теме: Авиакатастрофа в Стамбуле: мужчина, находившийся на борту, рассказал об аварии

      В экстренных службах МЧС России сообщили, что полет и посадка самолета состоялись в штатном режиме, но при приземлении у него не открылось шасси.

      Смотрите видео из салона самолета в момент жесткой посадки:

      Пассажиры самолета также рассказали, что при посадке был сильный ветер.

      Видео с места аварийной посадки самолета в России: 

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Чрезвычайное происшествие Новости России авиация
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