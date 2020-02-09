Boeing с 88 пассажирами и оторванным шасси приземлился в России: видео пассажиров из салона само

В воскресенье, 9 февраля, в аэропорту российского Усинска пассажирский самолет Boeing авиакомпании Utair совершил жесткую посадку. При посадке у самолета оторвалось шасси. Обошлось без жертв.

При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетную полосу. В аэропорту отметили, что Boeing-737 летел из Москвы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

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В экстренных службах МЧС России сообщили, что полет и посадка самолета состоялись в штатном режиме, но при приземлении у него не открылось шасси.

Смотрите видео из салона самолета в момент жесткой посадки:

Пассажиры самолета также рассказали, что при посадке был сильный ветер.

Видео с места аварийной посадки самолета в России: