Boeing впервые за 23 года получила огромные убытки: причины

Компания Boeing по итогам 2019 года получила убыток на уровне 636 миллионов долларов. Впервые с 1997 года.

Убытки Boeing связаны с рядом авиакататсроф самолета Boeing 737 MAX, сообщает CNBC.

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После трагедий авиакомпании начали массово отказываться от заказов этих самолетов и запретили их эксплуатацию.

В прошлом году компания отчиталась о прибыли на уровне 10,46 миллиарда долларов. За один год финансовый результат Boeing ухудшился на более чем 11 миллиардов долларов.

Справка. Недавно компания Boeing официально сообщила о прекращении производства самолетов 737 MAX. Решение было принято после 2 смертельных авиакататсроф, в результате которых погибли 364 человека. Больше – здесь.

Из-за проблем с самолетами, Boeing должна выплатить около 18 миллиардов долларов. Это средства, которые включают компенсации за авиакатастрофы, а также выплату компенсаций ряду авиакомпаний.

Заметим, что после объявления финансовых результатов компании стоимость ее акций упала на 3%.

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Что известно об авиакатастрофах с Boeing 737 MAX

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир.

После трагедий регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать.

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Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф – проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX.

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