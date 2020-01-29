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      Boeing впервые за 23 года получила огромные убытки: причины

      7 Читати новину українською
      Boeing получила убытки / boeing.com

      Компания Boeing по итогам 2019 года получила убыток на уровне 636 миллионов долларов. Впервые с 1997 года.

      Убытки Boeing связаны с рядом авиакататсроф самолета Boeing 737 MAX, сообщает CNBC.

      Кстати: Boeing впервые подняла в воздух новый самолет 777X: видео

      После трагедий авиакомпании начали массово отказываться от заказов этих самолетов и запретили их эксплуатацию.

      В прошлом году компания отчиталась о прибыли на уровне 10,46 миллиарда долларов. За один год финансовый результат Boeing ухудшился на более чем 11 миллиардов долларов.

      Справка. Недавно компания Boeing официально сообщила о прекращении производства самолетов 737 MAX. Решение было принято после 2 смертельных авиакататсроф, в результате которых погибли 364 человека. Больше – здесь.

      Из-за проблем с самолетами, Boeing должна выплатить около 18 миллиардов долларов. Это средства, которые включают компенсации за авиакатастрофы, а также выплату компенсаций ряду авиакомпаний.

      Заметим, что после объявления финансовых результатов компании стоимость ее акций упала на 3%.

      Обратите внимание: Компания Boeing перестала быть крупнейшим поставщиком самолетов: кто ее заменил

      Что известно об авиакатастрофах с Boeing 737 MAX

      10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

      29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир.

      После трагедий регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать.

      Список: Какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии

      Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф – проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX.

      Больше о смертоносном Boeing 737 MAX и его скандалах – читайте в нашем материале.

      Смотрите видео: Почему разбился "Боинг" в Эфиопии

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости США Деньги Катастрофа самолета Boeing 737 в Индонезии авиация
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