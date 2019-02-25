Boeing закончил строительство первого 737 MAX для украинской авиакомпании

На заводе Boeing в Рентоне, США, завершили сборку первого 737 MAX 8 для авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Самолет уже выкатили из линии финальной сборки.

Теперь воздушное судно должно пройти заводские испытания, после чего оно будет отправлено на покраску и передано заказчику. Новый самолет должен войти в состав флота МАУ уже этой весной. Всего ожидается поставка трех таких самолетов.

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Портал ЦТС отметил, что ранее первой в Украине Boeing 737 MAX заказала авиакомпания SkyUp. Именно она в марте 2018 объявила о закрытии сделки по заказу самолетов нового поколения. В компании уточнили, что договорились о поставках двух Boeing 737 MAX 8 и трех среднемагистральных Boeing 737 MAX 10. Общая сумма заказа составила 624 миллионов долларов. Поставка первых пяти самолетов ожидается в 2023 году.

Первый же Boeing 737 MAX 8 поднявшийся в украинское небо принадлежит авиакомпании Flydubai. Самолет совершил рейс по маршруту Дубай-Киев в начале 2018 года.

Boeing 737 MAX для уже ожидает на завершающие работы перед отправкой заказчику

Что известно о Boeing 737 MAX?Это семейство новых воздушных судов, выпускается корпорацией Boeing Commercial Airplanes. Главным отличием от предыдущего Boeing 737 Next Generation является использование больших и эффективных двигателей CFM International LEAP-1B. Первый полет Boeing 737 MAX-8 было совершено 29 января 2016 года.