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      Boeing закончил строительство первого 737 MAX для украинской авиакомпании

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      Boeing 737 MAX
      Boeing 737 MAX / Фото из открытых источников

      На заводе Boeing в Рентоне, США, завершили сборку первого 737 MAX 8 для авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Самолет уже выкатили из линии финальной сборки.

      Теперь воздушное судно должно пройти заводские испытания, после чего оно будет отправлено на покраску и передано заказчику. Новый самолет должен войти в состав флота МАУ уже этой весной. Всего ожидается поставка трех таких самолетов.

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      Портал ЦТС отметил, что ранее первой в Украине Boeing 737 MAX заказала авиакомпания SkyUp. Именно она в марте 2018 объявила о закрытии сделки по заказу самолетов нового поколения. В компании уточнили, что договорились о поставках двух Boeing 737 MAX 8 и трех среднемагистральных Boeing 737 MAX 10. Общая сумма заказа составила 624 миллионов долларов. Поставка первых пяти самолетов ожидается в 2023 году.

      Первый же Boeing 737 MAX 8 поднявшийся в украинское небо принадлежит авиакомпании Flydubai. Самолет совершил рейс по маршруту Дубай-Киев в начале 2018 года.

      авіація, Україна, BoeingBoeing 737 MAX для уже ожидает на завершающие работы перед отправкой заказчику

      Что известно о Boeing 737 MAX?Это семейство новых воздушных судов, выпускается корпорацией Boeing Commercial Airplanes. Главным отличием от предыдущего Boeing 737 Next Generation является использование больших и эффективных двигателей CFM International LEAP-1B. Первый полет Boeing 737 MAX-8 было совершено 29 января 2016 года.

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      Теги: Новости Украины авиация
      Источник: 24 Канал
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