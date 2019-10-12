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      Боевая Мендель: пресс-секретарь Зеленского вновь оказывала сопротивление журналистам – видео

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      Юлия Мендель
      Юлия Мендель / Соцсети

      Во время 14-часового пресс-марафона, который проводил президент Владимир Зеленский, его пресс-секретарь Юлия Мендель очередной раз отталкивала журналиста.

      На этот раз от ее рук пострадала женщина – журналистка издания "Апостроф" Юлия Забелина. Также журналистка обнародовала соответствующее видео и подчеркнула, что Мендель постоянно толкала в бок и что-то шептала на ухо.

      Обратите внимание! Вы же девочек боитесь, - Зеленский потроллил журналиста из-за истории из Мендель: видео

      На опубликованных кадрах видно, как Забелина во время перерыва подходит к президенту и хочет ему лично задать вопрос. Похоже, это не понравилось Мендель, она взяла журналистку за руку и слегка оттолкнула ее от гаранта.

      В общем, пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили. Вчера я имела возможность познакомиться с ней поближе. Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно в отношении журналистов. О чем я ей вчера и сказала,
      – прокомментировала инцидент Забелина.

      Мендель снова толкнула журналиста: смотрите видео

      В комментарии изданию "Буквы" Забелина рассказала, что Мендель потом ее еще раз толкнула и порекомендовала больше не задавать никаких вопросов.

      "А когда я попросила ее не толкать меня, она ответила: кто вас толкает? Обратилась к коллеге из Bloomberg, мол, видели ли вы, что я ее оттолкнула, но та явно не хотела участвовать в дискуссии и просто промолчала", – добавила она.

      По словам журналистки, она хотела президенту поставить короткий уточняющий вопрос, и тот вроде бы отреагировал на это спокойно.

      "Неприятно было. В европейских странах такого пресс-секретаря уволили бы уже", – отметила Забелина.

      Скандал вокруг Мендель возник в конце сентября. Тогда в сети появилось видео, как пресс-секретарь Зеленского толкает журналиста программы "Схемы" Сергея Андрушко. Сама же Мендель все обвинения в неэтичном поведении отвергает, также она убеждает, что после этого инцидента начались травля в отношении нее.

      Что говорит президент о случае с Андрушко? Если бы я не был президентом, ответил бы ему по-другому, – Зеленский вступился за Мендель

      Зато журналисты вспомнили другие случаи, в которых Мендель вела себя, мягко говоря, некрасиво.

      – Представитель издания "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что на форуме YES 13 сентября Юлия Мендель "схватила его за правую руку и начала тянуть".

      – Журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала, что Мендель оттолкнула ее в аэропорту "Борисполь", когда происходило возвращение освобожденных украинских моряков и политзаключенных. Тогда пресс-секретарю президента не понравилось, что Шимкив зашла за красную ограничительную линию.

      Добавим, Нацсоюз журналистов осудил такое поведение Мендель. По их словам, такая ситуация является "худшей из возможных реакций власти". В то же время сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует уволить действующую пресс-секретаря президента за непрофессиональное отношение к представителям СМИ.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Президент Украины Скандал Медиа СМИ Журналисты Юлия Мендель
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