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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Боевик, который обстреливал украинские войска из "Града", проведет 10 лет за решеткой

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      Мужчина, который с 18 лет воевал на стороне боевиков, проведет 10 лет за решеткой
      Мужчина, который с 18 лет воевал на стороне боевиков, проведет 10 лет за решеткой / racurs.ua

      На Донетчине суд заключил до 10 лет боевика-командира "Града". Следствие установило, что житель Макеевки принимал участие в террористических действиях против Вооруженных сил Украины под Донецком, Снежным, Горловкой и Новоазовским.

      Боевика задержали еще в феврале 2019 года. Тогда вблизи Луганского украинским военным в ходе контртеррористической операции удалось ранить его, а впоследствии и задержать, сообщает прокуратура Донецкой области.

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      23-летнего мужчину осудили за то, что через свои идеологические и корыстные соображения он принимал участие в незаконных террористических формированиях на стороне донецких боевиков.

      Следствием установлено, что мужчина принимал участие в противоправных действиях против государственного строя Украины еще с июля 2014 года. То есть, с того момента, когда ему было еще только 18 лет.

      Во время судебных слушаний боевик пытался изображать из себя обычного гражданского, который случайно наткнулся на блокпост Вооруженных сил Украины, где получил ранение и был задержан.

      Впрочем, суд признал обоснованными доводы обвинения о причастности мужчины к незаконным вооруженным формированиям и присудил ему 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

      карта окупованих територій Донбасу
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Оккупированные территории Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Новости Украины
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