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      Боевика "Исламского государства" арестовали в Одесской области

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      СБУ задержали боевика "Исламского государства"
      СБУ задержали боевика "Исламского государства" / Иллюстративное фото

      Правоохранители из Службы безопасности Украины задержали на территории Одесской области иностранца, которого разыскивает "Интерпол". Причем объявили его в международный розыск за преступления, связанные с терроризмом.

      Задержанный – гражданин одной из стран Средней Азии. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

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      Приехал он в Украину незаконным способом. Сделал он это для того, чтобы избежать уголовной ответственности. "Интерполу" известно, что этот человек участвовал в боевых действиях в Сирии как боевик террористической организации "Исламское государство".

      Одеса
      Арестованный украинскими правоохранителями боевик "Исламского государства"

      В Украине преступник решил легализоваться, имел ряд поддельных документов. И с их помощью получил паспорт гражданина Украины, а также загранпаспорт. Но намерения и усилия оказались напрасными.

      Преступник находится под так называемым "экстрадиционным арестом" (до 40 суток), и впоследствии его, согласно международным соглашениям, передадут "Интерполу".

      Что такое "Исламское государство"?Это мусульманская террористическая организация с идеологией "джихадизма" (войны против всех "неверных" Исламу). Ее боевики стремятся установить всемирный халифат во главе с халифом-преемником пророка Мухаммеда. Территориальная экспансия ИГ втянула в конфликт вооруженные формирования различных стран Ближнего Востока, Афганистана, Африки. Под разными названиями существует аж с 1999 года. Численность – не менее 10 тысяч боевиков, а также разветвленная сеть сторонников чуть ли не во всех странах мира.

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      Теги: Новости Украины Интерпол Новости Одессы СБУ Терроризм Исламское государство
      Источник: 24 канал
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