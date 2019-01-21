19:09
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Злой Одессит

      "Освободители" Донбасса засветились на протесте "желтых жилетов"

      849
      Борцы за "независимость" Донбасса
      Борцы за "независимость" Донбасса / Фото из открытых источников

      На этих выходных "желтые жилеты" в очередной раз вышли на улицы французских городов, дабы выразить свое недоверие правительству Макрона.

      И хотя по численности данный протест был не меньше предыдущих, по степени накала он все же был менее радикальным.

      Однако нас интересует не столько политический или социальный аспект данных протестов. Куда любопытнее тот факт, что в рядах "желтых жилетов" с каждым днем фиксируется все больше знакомых нам лиц, воевавших на Донбассе на стороне российских оккупантов.

      Читайте также: Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ

      Так, на этих выходных, в числе протестующих был замечен некий Ghislain Lagrega, все это время находившийся в тени забытья, хотя в 2014-2015 году купался в лучах славы, стреляя и, не исключено, убивая военнослужащих Вооруженных сил Украины.

      Что особо примечательно, Легрега засветился вместе с другим "освободителем" Донбасса – Сержем (Сергеем) Мюнье, о котором писалось в прошлый раз.

      Учитывая же локацию и время снимков, можно смело говорить о том, что Легрега в тот момент находился не только в компании с Мюнье, но и еще одного борца за "независимость" Донбасса – Виктора Лента. Ну, прямо таки встреча старых боевых товарищей на улицах Парижа!

      Итак, пророссийские СМИ, пророссийские активисты и политики, пророссийские боевики, убивавшие в Украине... Вот такая она – специфика народных протестов во Франции. И в какой-то мере все происходящее сейчас в Париже – это пожинание Францией ее же собственных плодов. Плодов полного игнорирования факта присутствия ее граждан в Украине, воюющих против регулярных войск и стрелявших, убивавших представителей законных вооруженных сил страны.

      И я в жизни не поверю, что соответствующие силовые структуры не в курсе того, чем в Украине занимались все эти "освободители". Ведь разведка Франции, без преувеличения, одна из лучших в мире, а информация о донбасских "легионерах" в полном объеме распространена в сети. В том числе и на Легрега.

      Что же, придерживаясь такой стратегии, Французской Республике не далеко до "Народной". Что касается до остальных стран, граждане которых участвовали в войне на Донбассе на стороне российских оккупантов и не познали всех прелестей преследований по закону, то им следует понимать, что их "солдаты удачи" это потенциальная угроза их же суверенитету. Ведь, как показывает время, иностранные боевики, возвращающиеся с Донбасса, ничем не отличаются от представителей спящих террористических ячеек того же ИГИЛ.

      Читайте также: Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости Франции Публикации Протесты "желтых жилетов"
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "Освободителя" Донбасса заметили на протесте "желтых жилетов"
      сегодня , 19:01 "Освободителя" Донбасса заметили на протесте "желтых жилетов"
      Злой Одессит 552
      Философия Гауди: в чём уникальность творений знаменитого архитектора
      сегодня , 18:57 Философия Гауди: в чём уникальность творений знаменитого архитектора
      Наталія Печерська 8
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      сегодня , 17:30 Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      Роман Маселко 24
      Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      сегодня , 17:05 Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      Олександр Гаврутенко 252
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук