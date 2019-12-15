03:04
15 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Боевика, который спокойно разгуливал Киевом и следил за нардепом, приговорили к 9 годам

      6 Читати новину українською
      Боевик держал арсенал оружия в Харькове и готовил теракт / иллюстративное фото

      На Луганщине к 9 годам заключения приговорили украинца, который воевал на стороне луганских боевиков. Кроме руководства артиллерийским отделом, осужденный "отличился" и разведывательной деятельностью в пользу незаконных вооруженных формирований.

      В судебном процессе было доказано, что мужчина в 2014 году вступил в структурное подразделение террористов, а именно незаконного вооруженного формирования "КГБ ЛНР", сообщает Генпрокуратура .

      Важно! ГПУ пожаловалась в международный суд на казни Россией украинских военных

      В составе формирования мужчина руководил действиями артиллерийского отделения, что способствовало агрессии России против Украины на Донбассе.

      Кроме того, в период 2016-2017 годов осужденный осуществлял разведывательную деятельность в Киеве и Харькове. По указанию руководства луганских боевиков он собирал информацию в украинских городах.

      В частности, объектом его слежки был один из народных депутатов Украины. Возле Верховной Рады мужчина собирал информацию о местах его пребывания и способах передвижения.

      Всю информацию он передавал участникам террористической организации с целью ее использования в осуществлении преступной деятельности против органов государственной власти Украины. В частности, для совершения террористических актов.

      Кроме того, у боевика обнаружили гараж с целым арсеналом оружия в Харькове. Там он держал нарезное огнестрельное оружие, более ста боевых припасов, пять самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ.

      Плащ-невидимка и карманный кондиционер – топ-разработки 2019
      14 декабря
      283
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины ГПУ Верховная Рада Теракт Новости Харькова Новости Киева Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      14 декабря , 22:28 Главные новости 14 декабря: Антоненко будет под стражей, ликвидация УПЦ КП, трагедия на фронте
      Олесь Друкач 247
      14 декабря , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 1394
      14 декабря , 17:15 Итоги-2019: что изменилось в отношениях Украины и России
      Інна Жолобович 688
      14 декабря , 17:11 Сергей Вовк: скандалы и громкие дела судьи, который посадил под стражу Антоненко и Кузьменко
      Северин Трач 430
      14 декабря , 17:00 Журналістські нападки: як із ветеранів роблять монстрів
      Леонід Остальцев 172
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук