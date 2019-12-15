Боевика, который спокойно разгуливал Киевом и следил за нардепом, приговорили к 9 годам
На Луганщине к 9 годам заключения приговорили украинца, который воевал на стороне луганских боевиков. Кроме руководства артиллерийским отделом, осужденный "отличился" и разведывательной деятельностью в пользу незаконных вооруженных формирований.
В судебном процессе было доказано, что мужчина в 2014 году вступил в структурное подразделение террористов, а именно незаконного вооруженного формирования "КГБ ЛНР", сообщает Генпрокуратура .
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В составе формирования мужчина руководил действиями артиллерийского отделения, что способствовало агрессии России против Украины на Донбассе.
Кроме того, в период 2016-2017 годов осужденный осуществлял разведывательную деятельность в Киеве и Харькове. По указанию руководства луганских боевиков он собирал информацию в украинских городах.
В частности, объектом его слежки был один из народных депутатов Украины. Возле Верховной Рады мужчина собирал информацию о местах его пребывания и способах передвижения.
Всю информацию он передавал участникам террористической организации с целью ее использования в осуществлении преступной деятельности против органов государственной власти Украины. В частности, для совершения террористических актов.
Кроме того, у боевика обнаружили гараж с целым арсеналом оружия в Харькове. Там он держал нарезное огнестрельное оружие, более ста боевых припасов, пять самодельных взрывных устройств и взрывчатых веществ.