В это время там продолжалась ночная месса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о нападении боевиков на церковь в Конго?

По словам местных чиновников, нападение на церковь в городе Команди совершили вооруженные пистолетами и мачете боевики исламистской террористической группировки ADF. В результате нападения погибли 38 человек. Кроме этого, 15 человек получили ранения, еще несколько считаются пропавшими без вести.

Отметим, что похожие случаи уже случались в Конго. Ранее в ресторане на территории республики произошел взрыв. Тогда сообщалось, что подорвался смертник.

Теракт унес жизни по меньшей мере 7 человек. По информации СМИ, еще 13 человек получили ранения. Все жертвы – мирные жители.

Трагедия произошла в ресторане города Бени, что на востоке Демократической Республики Конго. Террорист-смертник подорвался у входа в ресторан, где люди праздновали католическое Рождество. Власти не исключали, что за этим терактом стоит экстремистская группировка "Альянс демократических сил".