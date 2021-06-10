Боевики и люди из санкционных списков незаконно легализовались в Украине через масштабную схему

В Днепре женщина организовала нелегальный бизнес и помогала боевикам получать статус переселенцев. Путем подделки старых документов российские наемники смогли получить внутренние и загранпаспорта Украины.

По оперативным данным такой нелегальный бизнес по помощи боевикам женщина вела в течение года. За это время получить легальный статус в Украине смогли почти 20 жителей оккупированных территорий.

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Как боевикам подделывали документы

В паспорта граждан Украины, чаще всего просроченные, вклеивали новые фотографии, а данные на обороте подтверждали поддельной печатью Государственной миграционной службы.

Благодаря штампу регистрационной службы в документ вносили данные о регистрации места проживания. Это позволяло получить статус лица-переселенца.

Сфальсифицированный пакет документов заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта.

Поддельные документы делали боевикам и фигурантам санкционных списков. Так они смогли получить новые удостоверения, подтверждающие личность.

Бизнес налажено существовал в течение года. За это время почти 20 человек получили возможность легализоваться в Украине.

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Правоохранители во время обыска по месту жительства организатора изъяли поддельные документы, печати и штампы государственных органов.



СБУ провела обыски у организатора схемы / Фото СБУ

Правоохранители начали производство по части 3 статьи 358 – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей. Решают вопрос относительно сообщения о подозрении организатору схемы.