Боевики ударили из гранатометов: на Донбассе ранен украинский воин
Від початку доби 10 квітня бойовики на Донбасі щонайменше 7 разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, було 6 обстрілів українських позицій.
Источник:пресцентр Об'єднаних сил
Во время одной из атак оккупантов ранения получил украинский защитник. Произошло это в районе ответственности оперативно тактической группировки "Север".
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Подробнее об инциденте
- Пророссийские наемники обстреляли украинские позиции близ поселка Майорское.
- Применили оккупанты ручные противотанковые и подствольные гранатометы.
- В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение.
- Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь. После его доставили в лечебное учреждение.
- Состояние здоровья защитника Украины - средней степени тяжести.
Какими еще нарушениями отличились боевики 10 апреля
Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
- Неподалеку Пищевик оккупанты били из запрещенных "Минском" минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.
- В пригороде Песок и Широкино боевики открывали огонь из стрелкового оружия.
- У Авдеевки пророссийские наемники применяли ручные противотанковые гранатометы.
- Также в районе Троицкого, Новгородского и Новолуганское украинские воины зафиксировали пролет вражеского беспилотника противника "Орлан - 10". Хотя летательный аппарат пересек линию разграничения, но его вовремя подавили средствами радио-электронной борьбы.
Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Передислокация военной техники и вооружения российско-оккупационных войск, как на территории ОРДЛО, так и вблизи границ Украины способствует наращиванию напряжения вдоль линии разграничения,
- отмечают украинские военные.
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Главное об эскалации на Донбассе
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границе под видом боевых учений. В то же время разведка установила, что Москва может попытаться продвинуться вглубь нашего государства.
- Между тем в ООС рассказали о увеличение российских провокаций по всей линии разграничения.
- Кроме того, в сети активно распространялись видео, на которых видно колонны российской техники во временно оккупированном Крыму. С ахидни СМИ заметили полевой лагерь российских военных у границы с Украиной.
- США заверили, что в случае эскалации они поддержат Украину, кроме того, Вашингтон привел в максимальную боевую готовность свои войска в Европе.
- За минувшие сутки 9 апреля оккупанты 7 раз нарушили перемирие в Донбассе . Боевики совершили 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование.
- 8 - 9 апреля во зоне проведения ООС на Донбассе побывал президент Владимир Зеленский. Глава государства посетил позиции, где погибли украинские бойцы и пообщался с военными. Также он подчеркнул , что последние события на Донбассе подтверждают: на передовой - значительное обострение.
Расположение русских войск у границы Украины / Инфографика 24 канала
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