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      Боевики били по украинским позициям из ПТРК: где было горячее всего на Донбассе

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      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 17 ноября пророссийские боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты применяли запрещенное минскими договоренностями оружие, а именно минометы, а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

      Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 9 обстрелов:

      • вблизи Новомихайловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • вблизи Водяного, что на Приазовье, – из минометов калибра 82 миллиметра;
      • дважды вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды неподалеку Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
      • дважды вблизи Авдеевки – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
      • возле Павлополя – из стрелкового оружия.

      Обратите внимание! Разведение на Донбассе: какова ситуация на участках

      Кроме того, еще 7 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • неподалеку Крымского – из противотанковых ракетных комплексов;
      • дважды возле Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
      • возле Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов;
      • вблизи Майского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      К счастью, в результате боевых действий никто из украинских военных не пострадал и не погиб. От начала суток 18 ноября пророссийские наемники огневую активность не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил зафиксировано не было.

      Заметим, что в течение суток 17 ноября боевики в целом осуществили 15 обстрелов украинских позиций. К сожалению, в результате один воин Объединенных сил погиб.

      увртв окупованих територій ДонбасОккупированные территории в Донецкой и Луганской областях/ Инфографика 24 канала

      Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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