Боевики били по украинским позициям из ПТРК: где было горячее всего на Донбассе
В течение суток 17 ноября пророссийские боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты применяли запрещенное минскими договоренностями оружие, а именно минометы, а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 9 обстрелов:
- вблизи Новомихайловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Водяного, что на Приазовье, – из минометов калибра 82 миллиметра;
- дважды вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Авдеевки – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
- возле Павлополя – из стрелкового оружия.
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Кроме того, еще 7 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- неподалеку Крымского – из противотанковых ракетных комплексов;
- дважды возле Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- возле Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов;
- вблизи Майского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
К счастью, в результате боевых действий никто из украинских военных не пострадал и не погиб. От начала суток 18 ноября пророссийские наемники огневую активность не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил зафиксировано не было.
Заметим, что в течение суток 17 ноября боевики в целом осуществили 15 обстрелов украинских позиций. К сожалению, в результате один воин Объединенных сил погиб.
Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях/ Инфографика 24 канала