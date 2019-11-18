Боевики били по украинским позициям из ПТРК: где было горячее всего на Донбассе

В течение суток 17 ноября пророссийские боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты применяли запрещенное минскими договоренностями оружие, а именно минометы, а также противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 9 обстрелов:

вблизи Новомихайловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Водяного , что на Приазовье, – из минометов калибра 82 миллиметра;

, что на Приазовье, – из минометов калибра 82 миллиметра; дважды вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

– из станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки – из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

– из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Павлополя – из стрелкового оружия.

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Кроме того, еще 7 вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Крымского – из противотанковых ракетных комплексов;

– из противотанковых ракетных комплексов; дважды возле Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

– из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия. возле Троицкого – из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов;

– из станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов; вблизи Майского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

К счастью, в результате боевых действий никто из украинских военных не пострадал и не погиб. От начала суток 18 ноября пророссийские наемники огневую активность не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил зафиксировано не было.

Заметим, что в течение суток 17 ноября боевики в целом осуществили 15 обстрелов украинских позиций. К сожалению, в результате один воин Объединенных сил погиб.

Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях/ Инфографика 24 канала