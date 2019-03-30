Боевики дерзко обстреляли мирных жителей в селе Майское: фото – и видеорепортаж 24 канала

В день тишины – совсем нетихо на фронте. Боевики обстреляли мирных жителей в селе Майское, что на Донетчине. Открыли огонь утром из гранатометов и засыпали снарядами кровли и огороды гражданских.

Почему российские наемники стреляли по мирным домам, а не по позициям украинских военных – узнавал военкор 24 канала.

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Жительница Майского Валентина показала "гостинец", который нашла у себя на огороде – "свежий" прилет вражеской гранаты застрял посреди только что вспаханного поля.

Оно же летает во все стороны! Только выйдешь на огород – и бежать, бежать! Боишься... Вот две ночи подряд. Сегодня утром гахнуло. И мы все тут переживаем, думаем: если выборы, не будут стрелять... один ф*иг!

– рассказала жительница Майского Валентина.



Жительница Майского Валентина



Вражеская граната прилетела в огород госпожи Валентины

Разного калибра "железяки" прилетели утром и по соседним дворам. На фото ниже можете увидеть последствия прямого попадания гранаты из автоматического гранатомета в гражданский дом, повреждена кровля этого дома. Также изуродовало окна этого трактора. По направлению четко видно, что стреляли из оккупированной Горловки. Зачем сюда было стрелять – непонятно.



Прилет гранаты повредил кровлю дома



Поврежденный трактор

Боевики били хаотично. Если по дому прилетела граната из АГС, то на огород упал другой российский снаряд. Светлана нашла его не сразу. Жители Майского уже даже не обращают внимания на обстрелы, ведь привыкли.

Жительница Светлана: но оно падает где-то рядом. А где – кто его знает...

Военкор 24 канала: Вам в дом не попадало еще?

Жительница Светлана: Попадало. В крышу. Да и рядом окна все до одного повылетали.



Жительница Светлана



Снаряд, который нашла на огороде Светлана

Тактика боевиков – запугать местных

Бойцы полка "Азов", который защищает Майское, в последнее время уже вытащили и ликвидировали немало подобных снарядов. Говорят, боевики будто умышленно бьют по гражданским.

Этот прилет, вероятнее всего, либо от СПГ, либо от БМП снаряд. От позиций это довольно далеко. То есть, куда они стреляют и по кому бьют – можно только догадаться,

– прокомментировал боец полка "Азов" Артем.

Тактика боевиков – запугать мирных жителей в Майском. Ведь воевать против "Азова" у них духу не хватает. Нацгвардейцы лишь наблюдают, как вражеские снаряды летят через них по мирным домам.

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"Были выстрелы. Мы даже повода не давали. Просто прилет из АГС. Примерно три выстрела одиночных сделали. И все не по позициям. По позициям не стреляли", – подчеркнул боец полка "Азов" Евгений.

"А вот эти ребята – молодцы..."

Несмотря на басни российских пропагандистов про "азовцев", с местными жителями Майского они быстро нашли общий язык.

Сначала, когда они зашли, мы испугались... А вот эти ребята – молодцы. Даже хлеб нам дают, привозят,

– поделилась переживаниями жительница Майского Валентина.

Все просто – эти ребята просто защищают свою землю. И таких вот обычных людей с Майского.



Майское