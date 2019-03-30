00:18
31 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      Боевики дерзко обстреляли мирных жителей в селе Майское: фото – и видеорепортаж 24 канала

      67 Читати новину українською

      В день тишины – совсем нетихо на фронте. Боевики обстреляли мирных жителей в селе Майское, что на Донетчине. Открыли огонь утром из гранатометов и засыпали снарядами кровли и огороды гражданских.

      Почему российские наемники стреляли по мирным домам, а не по позициям украинских военных – узнавал военкор 24 канала.

      Читайте также: Украинские защитники дали достойный отпор врагу на Луганщине: видео боя

      Жительница Майского Валентина показала "гостинец", который нашла у себя на огороде – "свежий" прилет вражеской гранаты застрял посреди только что вспаханного поля.

      Оно же летает во все стороны! Только выйдешь на огород – и бежать, бежать! Боишься... Вот две ночи подряд. Сегодня утром гахнуло. И мы все тут переживаем, думаем: если выборы, не будут стрелять... один ф*иг!
      – рассказала жительница Майского Валентина.

      Бойовики обстріляли мирних мешканців у селі Травневе
      Жительница Майского Валентина

      Бойовики обстріляли мирних мешканців у селі Травневе
      Вражеская граната прилетела в огород госпожи Валентины

      Разного калибра "железяки" прилетели утром и по соседним дворам. На фото ниже можете увидеть последствия прямого попадания гранаты из автоматического гранатомета в гражданский дом, повреждена кровля этого дома. Также изуродовало окна этого трактора. По направлению четко видно, что стреляли из оккупированной Горловки. Зачем сюда было стрелять – непонятно.

      Бойовики обстріляли мирних мешканців у селі Травневе
      Прилет гранаты повредил кровлю дома

      Бойовики обстріляли мирних мешканців у селі Травневе
      Поврежденный трактор

      Боевики били хаотично. Если по дому прилетела граната из АГС, то на огород упал другой российский снаряд. Светлана нашла его не сразу. Жители Майского уже даже не обращают внимания на обстрелы, ведь привыкли.

      Жительница Светлана: но оно падает где-то рядом. А где – кто его знает...
      Военкор 24 канала: Вам в дом не попадало еще?
      Жительница Светлана: Попадало. В крышу. Да и рядом окна все до одного повылетали.

      Бойовики обстріляли мирних мешканців у селі Травневе
      Жительница Светлана

      Бойовики обстріляли мирних мешканців у селі Травневе
      Снаряд, который нашла на огороде Светлана

      Тактика боевиков – запугать местных

      Бойцы полка "Азов", который защищает Майское, в последнее время уже вытащили и ликвидировали немало подобных снарядов. Говорят, боевики будто умышленно бьют по гражданским.

      Этот прилет, вероятнее всего, либо от СПГ, либо от БМП снаряд. От позиций это довольно далеко. То есть, куда они стреляют и по кому бьют – можно только догадаться,
      – прокомментировал боец полка "Азов" Артем.

      Тактика боевиков – запугать мирных жителей в Майском. Ведь воевать против "Азова" у них духу не хватает. Нацгвардейцы лишь наблюдают, как вражеские снаряды летят через них по мирным домам.

      Читайте также: На Донбассе – обострение: и Украина, и боевики понесли потери

      "Были выстрелы. Мы даже повода не давали. Просто прилет из АГС. Примерно три выстрела одиночных сделали. И все не по позициям. По позициям не стреляли", – подчеркнул боец полка "Азов" Евгений.

      "А вот эти ребята – молодцы..."

      Несмотря на басни российских пропагандистов про "азовцев", с местными жителями Майского они быстро нашли общий язык.

      Сначала, когда они зашли, мы испугались... А вот эти ребята – молодцы. Даже хлеб нам дают, привозят,
      – поделилась переживаниями жительница Майского Валентина.

      Все просто – эти ребята просто защищают свою землю. И таких вот обычных людей с Майского.

      Бойовики обстріляли мирних мешканців у селі Травневе
      Майское

      blog_ava
      Памятка избирателю на выборы Украины: как голосовать и какие документы брать с собой
      30 марта
      2757
      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил "Азов" Новости Донецка Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 30 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 марта: День тишины перед выборами и смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе
      30 марта , 22:18 Главные новости 30 марта: День тишины перед выборами и смертельное ДТП с нацгвардейцами в Одессе
      236
      Письмо из Луганска: ужасная и беспомощная жизнь стариков
      30 марта , 22:00 Письмо из Луганска: ужасная и беспомощная жизнь стариков
      Ольга Черненко 503
      Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      30 марта , 19:35 Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
      Яніна Ткачук 3699
      На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворог і як звести її нанівець?
      30 марта , 19:00 На війні відсутня мораль: яку тактику використовує підступний ворог і як звести її нанівець?
      Повернись живим 621
      Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      30 марта , 18:00 Сморід, криваві ґрунти і ріки: що залишили по собі "Гаврилівські курчата" і чому справу закрито
      Тетяна Мартинюк 569
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      В крымский сафари-парк выпустили полсотни львов
       22 апреля 2013 , 09:04
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Honda Civic "на бляхах" - слава былой надежности
       19 августа 2018 , 09:28
      Лидер Динамо стал приоритетной целью для итальянского гранда
       28 декабря 2018 , 08:24
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук