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      Боевики до сих пор не вернули тело погибшего спецназовца СБУ Дмитрия Каплунова

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      Дмитрий Каплунов погиб на Донбассе 3 декабря / пресс-центр СБУ

      1 декабря на Донбассе во время выполнения боевого задания погибли двое спецназовцев – Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. Тело последнего до сих пор не могут похоронить в Украине.

      Бойцы спецподразделения "Альфа" подорвались на неизвестных взрывчатых устройствах. Как сообщают в СБУ, по возвращению тела Каплунова сейчас ведут переговоры, хотя они уже несколько раз срывались.

      Подробнее: На Донбассе погибли двое спецназовцев СБУ: детали и фото погибших

      Отмечено, что Украина официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения ОБСЕ к представителям "ДНР" еще 2 декабря.

      3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном присвоении звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» погибшим полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову.

      Напомним, что похороны Героя Дениса Волочаева оказался в центре скандала из-за поста Евгении Плихиной.

      Что известно о скандале с Евгенией Плихиной?

      3 декабря заместитель главного редактора украинского издания Cosmopolitan Евгения Плихина опубликовала на своей странице в фейсбуке пост, в котором назвала похороны 37-летнего снайпера Дениса Волочаева "языческим обрядом", на котором "не жалко проветрить уважаемого человека". А людей, которые присутствовали, заместитель главного редактора глянцевого журнала Cosmopolitan назвала "похоронной фан-зоной". Среди других возмутительных фраз, в посте были: "Дяде уже неважно, в дубе он или в сосне... проветрят уважаемого напоследок... поносят по всему Киеву и пойдут обедать", "Гроб несут под воющий драматизм, люди в военной форме дуют в трубы так, что аж лопаются. Гвоздики, вся атрибутика" и многое другое.

      Подробнее: Редактор Cosmopolitan Плихина загремела в базу "Миротворца" после позорного поста в фейсбуке

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины СБУ Война на Донбассе Жертвы
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