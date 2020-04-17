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      Боевики хотят снова называть Луганск Ворошиловградом, но только три раза в год

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      Боевики хотят называть Луганск Ворошиловградом / freeradio.com.ua

      Луганские боевики хотят снова вернуть восточном областному центру Украины название Ворошиловград. Впрочем боевики убеждены, что делать это достаточно будет лишь три раза в год – 9 мая, 22 июня и 14 февраля.

      Соответствующий так называемый "указ" выдал главарь военно-террористической группировки Леонид Пасечник, хотя юридически это абсолютно ничего не значит. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

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      Пророссийские боевики планируют нахывать так город во время празднования дат, связанных с "Великой Отечественной войной". Таким образом российская пропаганда искажает реальность о Второй мировой и заговоре Советского Союза с Германией в ней.

      Называть Луганск Ворошиловградом боевики планируют в три дня в году:

      • 9 мая – день, когда по московскому времени капитулировала Германия. На самом деле это было 8 мая 1945 года.
      • 22 июня – день, когда Германия напала на Советский Союз. До этого момента между ними действовал договор о ненападении и они фактически воевали на одной стороне.
      • 14 февраля – день освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков.

      Откуда происходит название Ворошиловград?
      Луганск так назывался дважды – в период между 1935 и 1958 годом, а затем с 1970 по 1990 год. Такое название он получил в честь дважды героя Советского Союза Климента Ворошилова, который родом из Лисичанска Луганской области.

      Ворошилов был советским военным и политиком, первым маршалом СССР, а в 1953-1960 годах председателем Верховного Совета Союза (фактическим главой государства).

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Оккупированные территории Пророссийские боевики Новости Украины Новости политики История Новости Луганска СССР Российская пропаганда
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