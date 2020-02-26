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      Боевики из минометов обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

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      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      25 февраля пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. За сутки потерь среди украинских военных нет.

      Враг обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр ВСУ на своей фейсбук-странице.

      К теме: Более 20 раз за неделю: боевики не пускали наблюдателей ОБСЕ на Донбасс

      Четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

      • рядом с Талаковкой – из миномета калибра 82 миллиметров противник выпустил 5 мин;
      • недалеко от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета – 10 выстрелов;
      • рядом с Красногоровкой – из миномета калибра 120 миллиметров – 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно:

      • в районе Катериновки – из 120-миллиметрового миномета враг випутив 10 мин.

      Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не было. С началом этого периода российские оккупационные войска выпустили 4 мины со 120-миллиметрового миномета по защитникам Марьинки.


      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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