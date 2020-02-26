Боевики из минометов обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: где было горячее всего

25 февраля пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. За сутки потерь среди украинских военных нет.

Враг обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр ВСУ на своей фейсбук-странице.

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Четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Талаковкой – из миномета калибра 82 миллиметров противник выпустил 5 мин;

недалеко от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета – 10 выстрелов;

рядом с Красногоровкой – из миномета калибра 120 миллиметров – 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно:

в районе Катериновки – из 120-миллиметрового миномета враг випутив 10 мин.

Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не было. С началом этого периода российские оккупационные войска выпустили 4 мины со 120-миллиметрового миномета по защитникам Марьинки.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала