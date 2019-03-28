Боевики на Донбассе напуганы новейшим оружием ВСУ: даже "в России такой х**ма"

Уже несколько месяцев пророссийские боевики на Донбассе несут ощутимые потери. Сами они, не скрывая эмоций, обвиняют в этом новейшее оружие, которым обеспечили украинскую армию – об этом показал содержание разговора оккупантов, известное благодаря радиоперехвату.

Радиоперехват разговора боевика "К" со своим "коллегой" попал к представителям группы "Информационное сопротивление". В выражениях боевика – вся растерянность и страх оккупантов, которые не ожидали столь эффективной работы украинских военных.

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Примечательно, что сами боевики сетуют на ложь российских пропагандистских каналов, где до сих пор рассказывают, что ВСУ воюют "ломом".

Меня добивают те российские каналы, которые на Донбасс х*й ездят. Мол, воюет ломом украинская армия. И давно уже это не так. Им такую электронику поставили, что в России такой х*йма,

– говорит "К".

И дальше рассказывает, что у украинских бойцов оружие с лазерным прицеливанием, а боевики до сих пор "линейкой в глаза светят".

Что значит "светят линейкой"?Очевидно, "К" имел в виду стрелковую линейку. Это металлическая линейка с нанесенными контурами целей и мушкой. Предназначена она для обучения правилам стрельбы и обучения прицеливанию. Таким высказыванием "К" намекает на примитивность оружия боевиков и низкую точность стрельбы из нее.

"Их артиллерия прикрывает, ПТУРы (ПТУР – противотанковые управляемые ракеты – 24 канал). Наши боятся из-за амбразуры даже вылезти. Потому что знают, что мгновенно ПТУР прилетит. А их даже не слышно. Словно из-под самого Львова летело", – жалуется боевик.

Недаром среди боевиков на Донбассе становится все больше дезертиров – о чем свидетельствуют сообщения разведки Минобороны Украины.

Смотрите видео с записью перехваченного разговора (присутствует ненормативная лексика):