14:09
28 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 марта
      Вести.UA: Порошенко и "Остров сокровищ". Томос отправляется в Антарктиду
      Вєсті.UA
      23:42, 27 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Боевики на Донбассе напуганы новейшим оружием ВСУ: даже "в России такой х**ма"

      455 Читати новину українською
      Пророссийские боевики все больше боятся украинского оружия
      Пророссийские боевики все больше боятся украинского оружия / battlefront.com

      Уже несколько месяцев пророссийские боевики на Донбассе несут ощутимые потери. Сами они, не скрывая эмоций, обвиняют в этом новейшее оружие, которым обеспечили украинскую армию – об этом показал содержание разговора оккупантов, известное благодаря радиоперехвату.

      Радиоперехват разговора боевика "К" со своим "коллегой" попал к представителям группы "Информационное сопротивление". В выражениях боевика – вся растерянность и страх оккупантов, которые не ожидали столь эффективной работы украинских военных.

      Читайте также: Япония передала военным медикам в Киеве современное медицинское оборудование

      Примечательно, что сами боевики сетуют на ложь российских пропагандистских каналов, где до сих пор рассказывают, что ВСУ воюют "ломом".

      Меня добивают те российские каналы, которые на Донбасс х*й ездят. Мол, воюет ломом украинская армия. И давно уже это не так. Им такую электронику поставили, что в России такой х*йма,
      – говорит "К".

      И дальше рассказывает, что у украинских бойцов оружие с лазерным прицеливанием, а боевики до сих пор "линейкой в глаза светят".

      Что значит "светят линейкой"?Очевидно, "К" имел в виду стрелковую линейку. Это металлическая линейка с нанесенными контурами целей и мушкой. Предназначена она для обучения правилам стрельбы и обучения прицеливанию. Таким высказыванием "К" намекает на примитивность оружия боевиков и низкую точность стрельбы из нее.

      "Их артиллерия прикрывает, ПТУРы (ПТУР – противотанковые управляемые ракеты – 24 канал). Наши боятся из-за амбразуры даже вылезти. Потому что знают, что мгновенно ПТУР прилетит. А их даже не слышно. Словно из-под самого Львова летело", – жалуется боевик.

      Недаром среди боевиков на Донбассе становится все больше дезертиров – о чем свидетельствуют сообщения разведки Минобороны Украины.

      Смотрите видео с записью перехваченного разговора (присутствует ненормативная лексика):

       

      blog_ava
      Что известно о топ-5 кандидатах в президенты: краткая биография
      сегодня
      2193
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Оружие Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Программы кандидатов в президенты: что нужно знать перед тем, как голосовать
      сегодня , 14:01 Программы кандидатов в президенты: что нужно знать перед тем, как голосовать
      Інна Жолобович
      Путин заложник своей картины мира, или Почему президент РФ не хочет окончания войны
      сегодня , 13:00 Путин заложник своей картины мира, или Почему президент РФ не хочет окончания войны
      Павло Казарін 171
      Істинний військовий: Встав, повипльовував куски своїх зубів. І все
      сегодня , 12:00 Істинний військовий: Встав, повипльовував куски своїх зубів. І все
      Євгенія Мазур 1380
      Поворот у справі Труханова: чому свідки впали в амнезію і змінили покази в суді?
      сегодня , 10:00 Поворот у справі Труханова: чому свідки впали в амнезію і змінили покази в суді?
      Катерина Петренко 1305
      "В обіймах брехні": кіно, яке помістилось у трейлер
      сегодня , 09:15 "В обіймах брехні": кіно, яке помістилось у трейлер
      Юлія Ліпенцева 584
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Биография Андрея Новака: что известно о кандидате в президенты
       27 февраля , 18:41
      Укрепится ли гривна: объяснение экономиста
       12 января , 08:01
      Немецкий гранд заплатил за переход тренера компенсацию 1 евро
       4 августа 2018 , 23:00
      Дизтопливо стало дороже бензина
       29 октября 2018 , 18:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук