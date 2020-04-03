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      Боевики на Донбассе продолжают бить по позициям ВСУ: где было горячее всего

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / Міноборони

      Пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил в течение 2 апреля. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

      Шість разів окупанти відкривали вогонь із забороних мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 міліметрів. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

      Радимо ознайомитись Скількох окупантів знищили українські військові у березні

      Всю свою активність бойовики зосередили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

      • Позиції біля Авдіївки вороги тричі обстріляли з мінометів калібрів 120 і 82 міліметрів із загальною витратою 24 міни, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
      • Вогонь російські найманці відкривали з напрямку окупованих населених пунктів Спартак, Каштанове і Мінеральне.
      • По оборонцях Павлополя противник випустив шість мінометних мін калібру 120 міліметрів. Отримавши відповідь, ворог припинив обстріли.
      • Три рази із застосуванням мінометів калібру 82 міліметрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів російські найманці обстріляли околиці Пісків.
      • Уже надвечір окупанти зі сторони Саханки випустили два десятки мін калібру 82 міліметрів по опорних пунктах поблизу Широкіного.
      • Також 2 квітня з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог один раз обстріляв наші позиції біля Богданівки і двічі – поблизу Старогнатівки.

      З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли з мінометів калібру 120 мм, витративши 26 мін, наші позиції поблизу Новотошківського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

      Зверніть увагу! Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових. Останнім загинув 23-річний Олександр Маланчук з Чернівців. Поіменний список героїв – тут.

      карта окуповані території ООС
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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