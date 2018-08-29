Боевики на Донбассе снова ударили из танка по украинским военным, однако понесли потери

В течение вторника, 28 августа, пророссийские боевики на Донбассе 32 раза обстреляли позиции Украинских военных, в том числе – из запрещенного минскими соглашениями тяжелого вооружения. В течение суток потерь среди украинских бойцов нет.

У пресс-центре Операции Объединенных сил уточнили, что российские оккупационные силы вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из танков, ствольной артиллерии калибра 122 миллиметра и минометов калибра 82 и 120 миллиметров.

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Так, под обстрелы пророссийских боевиков попали позиции сил ООС в районах Крымского, Попасной, Троицкого, Новолуганского, Майорского, Южного, Новгородского, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Чермалика, Павлополя, Гнутово, Лебединского, Водяного и Широкино.

Отмечается, что в районах Троицкого, Новолуганского, Новгородского, Новомихайловки, Чермалика, Гнутово, Лебединского, Водяного российские оккупационные силы 9 раз обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими соглашениями ствольной артиллерии и минометов. Кроме того, вблизи Лебединского противник обстрелял украинские позиции из танков.

Также отмечается, что при обострении ситуации подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь для подавления огневых средств противника.

Кроме того, как сообщила украинская разведка, на Донбассе погибли 3 пророссийских боевика.

Ночью оккупанты 2 раза обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов вблизи Гнутового и Талаковки.

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