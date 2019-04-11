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      Боевики нанесли удар по украинским защитникам на Донбассе: где состоялся самый яростный бой

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      На Донбассе состоялся многочасовой ожесточенный бой
      На Донбассе состоялся многочасовой ожесточенный бой / Соцсети

      Утром 11 апреля на Донбассе было неспокойно. Самый мощный удар по украинским защитникам боевики нанесли районе Павлополя в Донецкой области. Всего было зафиксировано 6 обстрелов со стороны оккупантов. В результате три украинских военнослужащих получили ранения.

      Как рассказал пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник во время традиционного брифинга, бой начался в 7:20 и длился около 2,5 часов.

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      "Противник вел огонь из минометов калибра 82 миллиметра, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открыли плотный огонь", – отметил он.

      Также пророссийские наемники обстреливали украинские позиции в районах:

      Авдеевки (здесь были зафиксированы два прицельных выстрела, враг применил автоматические гранатометы)

      Водяного (два обстрела, боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие, первый бой начался в 1:50 и длился час)

      Катериновки (боевики выпустили шесть мин 82 калибра со стороны Молодежного).

      Всего с начала суток 11 апреля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть вражеских вооруженных провокаций. Две из них произошли с применением минометов. В результате таких преступных действий со стороны оккупантов получили ранения трое украинских воинов: им безотлагательно оказали медицинскую помощь. Потери противника в штабе на данный момент уточняют.

      В течение суток 10 апреля пророссийские наемники 9 раз обстреливали позиции украинских военных. Вследствие боев двое украинских военнослужащих получили ранения. Между тем, в Минске рассматривают вопрос о "пасхальном перемирии", однако точную дату его начала еще не определили. Известно лишь, что 18 апреля состоится видеоконференция для согласования деталей.

      Окуповані території. Донбас, Схід, обстріли, бойовики
      Карта оккупированных территорий на Востоке Украины

      ЧТО ИЗВЕСТНО О НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ НА ДОНБАССЕ:
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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