Боевики нанесли удар по украинским защитникам на Донбассе: где состоялся самый яростный бой

Утром 11 апреля на Донбассе было неспокойно. Самый мощный удар по украинским защитникам боевики нанесли районе Павлополя в Донецкой области. Всего было зафиксировано 6 обстрелов со стороны оккупантов. В результате три украинских военнослужащих получили ранения.

Как рассказал пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник во время традиционного брифинга, бой начался в 7:20 и длился около 2,5 часов.

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"Противник вел огонь из минометов калибра 82 миллиметра, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открыли плотный огонь", – отметил он.

Также пророссийские наемники обстреливали украинские позиции в районах:

– Авдеевки (здесь были зафиксированы два прицельных выстрела, враг применил автоматические гранатометы)

– Водяного (два обстрела, боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие, первый бой начался в 1:50 и длился час)

– Катериновки (боевики выпустили шесть мин 82 калибра со стороны Молодежного).

Всего с начала суток 11 апреля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть вражеских вооруженных провокаций. Две из них произошли с применением минометов. В результате таких преступных действий со стороны оккупантов получили ранения трое украинских воинов: им безотлагательно оказали медицинскую помощь. Потери противника в штабе на данный момент уточняют.

В течение суток 10 апреля пророссийские наемники 9 раз обстреливали позиции украинских военных. Вследствие боев двое украинских военнослужащих получили ранения. Между тем, в Минске рассматривают вопрос о "пасхальном перемирии", однако точную дату его начала еще не определили. Известно лишь, что 18 апреля состоится видеоконференция для согласования деталей.



Карта оккупированных территорий на Востоке Украины