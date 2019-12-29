Боевики освободили из плена писателя и журналиста Станислава Асеева

В рамках большого обмена пленными между Украиной и пророссийскими боевиками, который состоялся в воскресенье, 29 декабря, боевики освободили украинского писателя и журналиста "Радио Свобода" Станислава Асеева. Его незаконно удерживали в течение двух с половиной лет – с мая 2017.

О том, что Станислав Асеев вошел в список освобожденных лиц, сообщило само издание "Радио Свобода".

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Журналист под псевдонимом "Станислав Васин" работал на оккупированных территориях и писал для "Радио Донбас.Реалии". Сначала он просто бесследно исчез, а позже боевики признали, что удерживают его.

За "шпионаж" в пользу Украины так называемый "суд" боевиков приговорил к 15 годам заключения в подвалах донецких боевиков.

Бывший однокурсник и экс-нардеп Егор Фирсов рассказывал, что журналист Станислав Асеев, который был родом из Донецка, считал своим долгом остаться на оккупированных территориях и освещать правду о событиях там.

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Что известно об увольнении украинцев из плена?В воскресенье, 29 декабря вблизи КПВВ "Майорск" продолжается обмен пленными между Украиной и боевиками. В его рамках украинская власть уже вернула из плена луганских боевиков 25 человек.



Ожидается, что еще 55 украинцев должны освободить донецкие боевики. Украина взамен согласно разным данным должна была освободить от 120 до 140 человек. 22 человека из списков боевиков уже отказались от обмена.