Удар российских боевиков по военным и гибель подростка в Харькове – топ-5 видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Российские боевики стреляли по украинским военным
Не дает покоя украинским военным и враг. Боевики время от времени продолжают стрелять из автоматов по украинским позициям. А накануне коварно обстеляли прямо по военным неподалеку Каменки. Просто чудом бойцы спаслись от огня.
Смотрите видео: последствия обстрела боевиков
Гибель 15-летнего подростка во время мирного шествия
Харьковчанину Даниилу Дидыку было всего 15 лет и он отдал жизнь за независимость современной Украины. Он погиб в 2015 году во время мирного шествия в центре Харькова. Тогда во главе колонны взорвалась бомба и погибли четыре человека. Среди них был и школьник Даниил. Сейчас именем Даниила называют турниры и школы, а известные музыканты создали проект в память о героическом подростке.
Смотрите видео Даниила Дидыка:
Суд рассмотрит жалобу кандидата в депутаты
Борьба за результат волеизъявления в 210 избирательном округе продолжается. Киевский апелляционный админсуд рассматривает жалобу кандидата в народные депутаты Сергея Коровченко решения Черниговского окружного админсуда о пересчете голосов на 33 участках округа. По результатам там политик набрал больше всего голосов избирателей.
Смотрите видео о пересчете голосов на 33 участках в Чернигове
Где могут работать непроходные избранники
Строитель, журналист, слесарь, директор рынка, учитель, – это работы, к которым могут вернуться старые народные избранники, которые не получили очередной мандат. Сами депутаты подавлены проигрышем и неохотно говорят о своих планах, где будут зарабатывать деньги.
Смотрите видео про слесаря Гройсмана и видеоблоггера Ляшко
Как одна из беднейших объединенных общин на Волыни умножила свой бюджет
Еще несколько месяцев назад Велимченская объединенная община была одной из самых бедных на Волыни. Сегодня же в нее входят 4 села. К тому же, она умножила свои доходы в 6 раз: теперь имеет свою амбулаторию и за свой счет содержит школу и садик. А руководит этим обществом – самая молодая голова в Украине, которой всего 26 лет.
Смотрите видео общины: