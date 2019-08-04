Удар российских боевиков по военным и гибель подростка в Харькове – топ-5 видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Российские боевики стреляли по украинским военным

Не дает покоя украинским военным и враг. Боевики время от времени продолжают стрелять из автоматов по украинским позициям. А накануне коварно обстеляли прямо по военным неподалеку Каменки. Просто чудом бойцы спаслись от огня.

Смотрите видео: последствия обстрела боевиков

Гибель 15-летнего подростка во время мирного шествия

Харьковчанину Даниилу Дидыку было всего 15 лет и он отдал жизнь за независимость современной Украины. Он погиб в 2015 году во время мирного шествия в центре Харькова. Тогда во главе колонны взорвалась бомба и погибли четыре человека. Среди них был и школьник Даниил. Сейчас именем Даниила называют турниры и школы, а известные музыканты создали проект в память о героическом подростке.

Смотрите видео Даниила Дидыка:

Суд рассмотрит жалобу кандидата в депутаты

Борьба за результат волеизъявления в 210 избирательном округе продолжается. Киевский апелляционный админсуд рассматривает жалобу кандидата в народные депутаты Сергея Коровченко решения Черниговского окружного админсуда о пересчете голосов на 33 участках округа. По результатам там политик набрал больше всего голосов избирателей.

Смотрите видео о пересчете голосов на 33 участках в Чернигове

Где могут работать непроходные избранники

Строитель, журналист, слесарь, директор рынка, учитель, – это работы, к которым могут вернуться старые народные избранники, которые не получили очередной мандат. Сами депутаты подавлены проигрышем и неохотно говорят о своих планах, где будут зарабатывать деньги.

Смотрите видео про слесаря Гройсмана и видеоблоггера Ляшко

Как одна из беднейших объединенных общин на Волыни умножила свой бюджет

Еще несколько месяцев назад Велимченская объединенная община была одной из самых бедных на Волыни. Сегодня же в нее входят 4 села. К тому же, она умножила свои доходы в 6 раз: теперь имеет свою амбулаторию и за свой счет содержит школу и садик. А руководит этим обществом – самая молодая голова в Украине, которой всего 26 лет.

Смотрите видео общины: