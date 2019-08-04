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      Удар российских боевиков по военным и гибель подростка в Харькове – топ-5 видео недели

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      Видео недели
      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Российские боевики стреляли по украинским военным

      Не дает покоя украинским военным и враг. Боевики время от времени продолжают стрелять из автоматов по украинским позициям. А накануне коварно обстеляли прямо по военным неподалеку Каменки. Просто чудом бойцы спаслись от огня.

      Смотрите видео: последствия обстрела боевиков

      Гибель 15-летнего подростка во время мирного шествия

      Харьковчанину Даниилу Дидыку было всего 15 лет и он отдал жизнь за независимость современной Украины. Он погиб в 2015 году во время мирного шествия в центре Харькова. Тогда во главе колонны взорвалась бомба и погибли четыре человека. Среди них был и школьник Даниил. Сейчас именем Даниила называют турниры и школы, а известные музыканты создали проект в память о героическом подростке.

      Смотрите видео Даниила Дидыка:

      Суд рассмотрит жалобу кандидата в депутаты

      Борьба за результат волеизъявления в 210 избирательном округе продолжается. Киевский апелляционный админсуд рассматривает жалобу кандидата в народные депутаты Сергея Коровченко решения Черниговского окружного админсуда о пересчете голосов на 33 участках округа. По результатам там политик набрал больше всего голосов избирателей.

      Смотрите видео о пересчете голосов на 33 участках в Чернигове

      Где могут работать непроходные избранники

      Строитель, журналист, слесарь, директор рынка, учитель, – это работы, к которым могут вернуться старые народные избранники, которые не получили очередной мандат. Сами депутаты подавлены проигрышем и неохотно говорят о своих планах, где будут зарабатывать деньги.

      Смотрите видео про слесаря Гройсмана и видеоблоггера Ляшко

      Как одна из беднейших объединенных общин на Волыни умножила свой бюджет

      Еще несколько месяцев назад Велимченская объединенная община была одной из самых бедных на Волыни. Сегодня же в нее входят 4 села. К тому же, она умножила свои доходы в 6 раз: теперь имеет свою амбулаторию и за свой счет содержит школу и садик. А руководит этим обществом – самая молодая голова в Украине, которой всего 26 лет.

      Смотрите видео общины:

       

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости Харькова Судьи Парламентские выборы 2019 Волынь Видео недели
      Источник: 24 канал
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