Боевики пытками выбили из украинского журналиста Асеева признание в шпионаже, – Геращенко

Боевики выбили в взятого в плен украинского журналиста Станислава Асеева (Васина) "признание в шпионаже" и показали это на пропагандистском канале "Россия 24".

Об этом написала на своей странице в Facebook первая заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко.

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Она отметила, что у нее нет никаких сомнений, что эти "признания" выбивали под пытками. Она добавила, что Станислава содержат в полной изоляции, и к нему не допускают ни родственников, ни ОБСЕ, ни МККК. И это даже не в Донецком СИЗО, а в новосозданном концлагере на бывшем заводе. Также ему не позволяют передать передачу или письма.

Примечательно, что запуганного и замученного парня показало российское ТВ... Напомню, что председатель НСЖУ недавно подмахнул какую-то писульку со своими российскими, как он выразился, "коллегами", с безадресным и беззубым текстом о Станиславе Асееве. Именно эти "коллеги" участвуют в съемках допросов и "признаний" украинских заложников, то есть, снимают последствия пыток,

– написала Геращенко.

Геращенко также отметила, что 21-22 августа на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу украинская сторона будет требовать допуск к украинскому журналисту координатора ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Тони Фриша.

"Стас есть во всех наших списках. Другой вопрос, что пока освобождение заложников заблокировано, и впечатление, что Кремль не собирается пока никого отпускать. Ни полуживого Олега, ни морально подавленного Стаса, ни из тюрем РФ, ни с оккупированных территорий", – добавила Геращенко.

Журналист Станислав Асеев писал под псевдонимом "Станислав Васин". Он родился 1 октября 1989 года, а с момента оккупации жил в Донецке. Асеев исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Впоследствии стало известно, что Станислава взяли в плен боевики и обвинили его в шпионаже на украинскую армию. Национальный союз журналистов Украины призвал ОБСЕ к поискам пропавшего журналиста, журналисты Украины и РФ призвали освободить Асеева из плена боевиков.