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      Боевики с прихвостнями Путина обсуждали планы устроить "кровавую кашу" в Украине, – журналист

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      Боевики готовятся устроить "кровавую кашу" в Украине
      Боевики готовятся устроить "кровавую кашу" в Украине / Фото из блога Дениса Казанского

      В Москве состоялось сборище пророссийских боевиков, где они заговорили о намерениях устроить "кровавую кашу" в Украине после выборов. Там присутствовал и помощник президента России Владислав Сурков.

      Так называемое совещание командиров незаконного "союза добровольцев" Донбасса состоялось в Москве еще 15 февраля, пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

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      Туда входят пророссийские боевики, воевавшие на стороне незаконных вооруженных формирований.

      Казанский отмечает, что на "совещании командиров" присутствовал и куратор "союза", помощник президента России Владислав Сурков.

      Сурков — лицо вполне официальное. То есть российская власть уже не может сказать, что не имеет никакого отношения к боевикам, поскольку сам Сурков приходит на их съезды и выступает там. Но главное — даже не сам факт присутствия Суркова, а то, что говорят его подопечные,
      – отметил он.

      Так, боевики не скрывают своих намерений возобновить горячую фазу войны на Донбассе.

      "Во время своего выступления Александр Бородай (который весной 2014 года "создавал "ДНР", – 24 канал), сидя рядом с Сурковым, открыто заявил о необходимости возобновления горячей фазы войны на Донбассе и заявил полевым командирам боевиков, что ближайшим поводом для нового вторжения в Украину могут стать выборы", – рассказал Казанский.


      Сборище боевиков/ Источник: deniskazansky.com.ua

      Боевики встретились с представителями Путина / Источник: deniskazansky.com.ua

      Оккупанты утверждают, что если результат выборов им не понравится то они устроят "кровавую кашу".

      Да, прямо так и сказал — "без кровавой каши не обойдемся",
      – подчеркнул журналист.

      Россия будет прибегать ко всем возможным манипуляциям, чтобы повлиять на выборы в Украине. Это доказывают данные не только украинской, но и иностранных разведок. Однако министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Россия не начнет полномасштабную войну против Украины в период президентских выборов, поскольку не имеет для этого реальных возможностей. Кремль будет ждать результатов голосования, чтобы попробовать договариваться уже с новоизбранным президентом или искать компромиссы.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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