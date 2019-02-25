Боевики с прихвостнями Путина обсуждали планы устроить "кровавую кашу" в Украине, – журналист

В Москве состоялось сборище пророссийских боевиков, где они заговорили о намерениях устроить "кровавую кашу" в Украине после выборов. Там присутствовал и помощник президента России Владислав Сурков.

Так называемое совещание командиров незаконного "союза добровольцев" Донбасса состоялось в Москве еще 15 февраля, пишет в своем блоге журналист Денис Казанский.

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Туда входят пророссийские боевики, воевавшие на стороне незаконных вооруженных формирований.

Казанский отмечает, что на "совещании командиров" присутствовал и куратор "союза", помощник президента России Владислав Сурков.

Сурков — лицо вполне официальное. То есть российская власть уже не может сказать, что не имеет никакого отношения к боевикам, поскольку сам Сурков приходит на их съезды и выступает там. Но главное — даже не сам факт присутствия Суркова, а то, что говорят его подопечные,

– отметил он.

Так, боевики не скрывают своих намерений возобновить горячую фазу войны на Донбассе.

"Во время своего выступления Александр Бородай (который весной 2014 года "создавал "ДНР", – 24 канал), сидя рядом с Сурковым, открыто заявил о необходимости возобновления горячей фазы войны на Донбассе и заявил полевым командирам боевиков, что ближайшим поводом для нового вторжения в Украину могут стать выборы", – рассказал Казанский.



Сборище боевиков/ Источник: deniskazansky.com.ua

Боевики встретились с представителями Путина / Источник: deniskazansky.com.ua

Оккупанты утверждают, что если результат выборов им не понравится то они устроят "кровавую кашу".

Да, прямо так и сказал — "без кровавой каши не обойдемся",

– подчеркнул журналист.

Россия будет прибегать ко всем возможным манипуляциям, чтобы повлиять на выборы в Украине. Это доказывают данные не только украинской, но и иностранных разведок. Однако министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Россия не начнет полномасштабную войну против Украины в период президентских выборов, поскольку не имеет для этого реальных возможностей. Кремль будет ждать результатов голосования, чтобы попробовать договариваться уже с новоизбранным президентом или искать компромиссы.