Боевики ударили из танка на Донбассе: среди украинских военных есть раненые, у врага – потери

В течение понедельника, 27 августа, пророссийские боевики в районе проведения Операции Объединенных сил 26 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе 4 раза – из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов 2 украинских бойца получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Там уточнили, что российские оккупационные силы вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, танков, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Под обстрелы попали позиции украинских военных в районах Станицы Луганской, Крымского, Золотого, Луганского, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Гнутова, Павлополя, Лебединского, Водяного и Широкина.

Боевики также применили минометы в районе Крымского, возле Луганского, в районах Гнутова и Лебединского. Кроме того, вблизи Лебединского российские оккупационные силы после длительного перерыва снова использовали танки.

По информации украинской разведки, за минувшие сутки пророссийские боевики понесли потери: 3 оккупантов погибли, еще 4 получили ранения.

Также сообщается, что с начала суток вторника, 28 августа, пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции бойцов ООС в районе Новолуганского, Гнутова, Павлополя и Лебединского. При этом враг применял артиллерию, минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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