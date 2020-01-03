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      Боевики угрозами заставляли пленного журналиста Асеева дать интервью для РосСМИ

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      Асеев объяснил свои съемки в пропагандистском сюжете РосСМИ угрозами со стороны боевиков / Скриншот

      Журналист Станислав Асеев, которого боевики 29 декабря освободили из плена, рассказал, что давал интервью российским пропагандистам из "Россия24" только из-за угроз со стороны боевиков. Те угрожали расправиться с его родными.

      Таким образом журналист объяснил свое интервью, которое вышло в пропагандистском сюжете "Украинский журналист-шпион". Об этом он рассказал в комментарии "ТСН".

      К слову: Освобожденный из плена боевиков журналист Асеев снял баннер в свою поддержку: фото

      Журналист попросил не затрагивать тему пыток со стороны боевиков. Впрочем он отметил, что многие не могут даже представить, как пытают боевики, а большинство не смогут поверить, что такое вообще возможно в центре Донецка.

      По словам Асеева, он хорошо себя чувствует, но пока ничего не планирует. Он также отметил, что за несколько дней на свободе до сих пор не может привыкнуть к толпе людей и огней на улицах Киева.

      Пропагандистский сюжет российских СМИ: смотрите видео

      Кто такой Станислав Асеев?Украинский писатель, журналист и блогер. Под псевдонимом Станислав Васин он работал журналистом в оккупированном Донецке. Сотрудничал с изданием "Зеркало недели", журналом "Украинская неделя" и "Радио Свобода".

      Перестал выходить на связь 2 июня 2017 года, после похищения пророссийскими боевиками на Донбассе. В Украину вернулся в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 года.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Пророссийские боевики Российская пропаганда Журналисты Украинцы в плену РФ
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