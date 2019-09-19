Боевики уменьшили количество обстрелов: где горячей всего было на Донбассе за прошедшие сутки
В течение суток 18 сентября пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил. Произошло это неподалеку от Березового (здесь оккупанты применяли стрелковое оружие) и близ Водяного (здесь были две атаки с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия).
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Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды совершали обстрелы позиций Объединенных сил. В частности, неподалеку от Майского они применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие. А вблизи Крымского – ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с украинской стороны не было.
С начала текущих суток пророссийские наемники дважды нарушали режим прекращения огня. По одному обстрелу они совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (неподалеку от Николаевки – стрелковое оружие) и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (вблизи Золотого – стрелковое оружие). Пострадал ли кто-то из украинских воинов, пока информации нет.
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В течение суток 17 сентября пророссийские боевики на Донбассе совершили 11 обстрелов украинских позиций. В результате боевых действий один военный погиб, еще двое – получили ранения.
Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала
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