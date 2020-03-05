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      Боевики упорно нарушают минские договоренности: на Донбассе разместили "Грады" и танки

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      Войска оккупанта разместили на Донбассе военную технику, нарушая минские договоренности. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 40 систем залпового огня "Град", 13 танков и 22 гаубицы в неотведенных местах.

      Боевики упорно нарушают минские договоренности, пренебрегая потребностями мирного населения. Об этом сообщили в фейсбуке штаба ООС.

      Обратите внимание: С начала года на Донбассе погибли 18 военных: поименный список

      Вооруженные формирования РФ разместили вооружение как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения,
      – говорится в сообщении.

      Мониторинговая миссия ОБСЕ 2 марта зафиксировала размещение 40 систем залпового огня "Град" с нарушением линии отвода. Боевики разместили "Грады" вблизи Краснолучского, Миусинска, Садового, техника также двигалась вблизи Ивановки.

      Миссия зафиксировала 11 танков, 10 самоходных гаубиц и 12 буксируемых гаубиц вблизи Миусинска. А также 2 танка на полигоне возле Круглика, которые были размещены за пределами выделенных мест хранения.

      "Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации отмечает, что своими действиями боевики упорно демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей", – добавили в штабе ООС.

      А это свидетельствует о безразличном отношении войск оккупанта к нуждам мирного населения с обеих сторон линии столкновения.

      Важно! Ранее в Минобороны сообщили, что Россия наращивает военные силы вблизи границы с Украиной. В Западном и Южном военных округах Россия почти завершила формирование двух новых армий.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Война на Донбассе Новости политики ОБСЕ Минские договоренности Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оружие
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