Боевики упорно нарушают минские договоренности: на Донбассе разместили "Грады" и танки

Войска оккупанта разместили на Донбассе военную технику, нарушая минские договоренности. Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 40 систем залпового огня "Град", 13 танков и 22 гаубицы в неотведенных местах.

Боевики упорно нарушают минские договоренности, пренебрегая потребностями мирного населения. Об этом сообщили в фейсбуке штаба ООС.

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Вооруженные формирования РФ разместили вооружение как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения,

– говорится в сообщении.

Мониторинговая миссия ОБСЕ 2 марта зафиксировала размещение 40 систем залпового огня "Град" с нарушением линии отвода. Боевики разместили "Грады" вблизи Краснолучского, Миусинска, Садового, техника также двигалась вблизи Ивановки.

Миссия зафиксировала 11 танков, 10 самоходных гаубиц и 12 буксируемых гаубиц вблизи Миусинска. А также 2 танка на полигоне возле Круглика, которые были размещены за пределами выделенных мест хранения.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации отмечает, что своими действиями боевики упорно демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей", – добавили в штабе ООС.

А это свидетельствует о безразличном отношении войск оккупанта к нуждам мирного населения с обеих сторон линии столкновения.

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Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала