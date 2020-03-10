Боевики устроили атаку в Песках и под Авдеевкой: один украинский воин погиб

Боевики устроили мощный обстрел украинских военных в Песках и под Авдеевкой. В частности, оккупанты били из артиллерии – из 120- и 122-миллиметровых минометов и гаубиц. В результате подбили грузовик ВСУ ГАЗ-66. Кроме того, есть жертва среди украинских воинов.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в фейсбуке.

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"Бой в Песках и под Авдеевкой – обстрел украинских позиций из российских 120- и 122-миллиметровых минометов и гаубиц под Донецком. Подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать за час. Раненые в одном из разведбатов", – отметил он.

Журналист Андрей Цаплиенко, со своей стороны, отметил, во время эвакуации умер тяжелораненый боец.

В пресс-центре Объединенных сил, бой в Песках и в районе Авдеевки, пока не комментируют.

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Добавим, что 8 марта боевики попали ракетой в грузовик с украинскими военными. В результате погиб украинский военнослужащий Сергей Черных и еще шестеро бойцов получили ранения.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала