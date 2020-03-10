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      Боевики устроили атаку в Песках и под Авдеевкой: один украинский воин погиб

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      Оккупанты мощно обстреляли украинские позиции в Песках и в районе Авдеевки: есть погибший / ТАСС

      Боевики устроили мощный обстрел украинских военных в Песках и под Авдеевкой. В частности, оккупанты били из артиллерии – из 120- и 122-миллиметровых минометов и гаубиц. В результате подбили грузовик ВСУ ГАЗ-66. Кроме того, есть жертва среди украинских воинов.

      Об этом пишет журналист Юрий Бутусов в фейсбуке.

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      "Бой в Песках и под Авдеевкой – обстрел украинских позиций из российских 120- и 122-миллиметровых минометов и гаубиц под Донецком. Подбит грузовик ГАЗ-66 ВСУ. Наши начали отвечать за час. Раненые в одном из разведбатов", – отметил он.

      Журналист Андрей Цаплиенко, со своей стороны, отметил, во время эвакуации умер тяжелораненый боец.

      В пресс-центре Объединенных сил, бой в Песках и в районе Авдеевки, пока не комментируют.

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      Добавим, что 8 марта боевики попали ракетой в грузовик с украинскими военными. В результате погиб украинский военнослужащий Сергей Черных и еще шестеро бойцов получили ранения.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Авдеевка Вооруженные силы Украины Жертвы Операция Объединенных сил
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